Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России



Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным.

"Отмечу: в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее же или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней да какой угодной мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", - сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.