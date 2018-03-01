РФ ответит на применение ядерного оружия против стран ОДКБ, заявили в СФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия будет рассматривать как ядерное нападение и мгновенно отвечать на любое применение ядерного оружия против стран ОДКБ, а также тех государств, с которыми у неё заключены соответствующие договоры, КНДР в их число не входит, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников Россия "будет рассматривать как ядерное нападение на нашу страну, ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями".
"Речь идёт о тех странах, с которыми у России есть соответствующие союзнические отношения, скреплённые международными договорами. Это страны ОДКБ и ряд других государств. С КНДР, насколько мне известно, таких договоров заключено не было", - сказал Умаханов.
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01.03.2018
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