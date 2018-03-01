

Комплекс РЭБ "Красуха".

Источник: http://kret.com/ Комплекс РЭБ "Красуха".Источник: http://kret.com/

ЦАМТО, 1 марта. Более 600 комплексов нового поколения поступило за последние пять лет в войска РЭБ, в результате доля современной техники достигла 67%.

Также за указанный период создано 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза.

Данные средства разработаны с учетом перспектив развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

Планируется, что к 2021 году уровень оснащенности войск РЭБ современной техникой составит 70%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.