Почему загорелся российский военный корабль? Эксперты утверждают: подобные возгорания - обычное явление



Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Согласно официальным источникам, 2 февраля на российском противолодочном корабле Тихоокеанского флота возник пожар. Огонь был потушен, жертв и пострадавших нет. Может показаться, что это всего лишь незначительный инцидент, но все не так просто. Это происшествие свидетельствует о том, что у русского Тихоокеанского флота существует ряд проблем. В частности, корабль, на котором произошло возгорание, принадлежит к типу самых больших противолодочных кораблей ВМФ России, а также является единственным большим противолодочным кораблем с водоизмещением более восьми тысяч тонн, входящим в состав ВМФ России.

Этот случай доказывает, что у ВМФ России присутствуют довольно серьёзные управленческие проблемы, и наступил момент, когда игнорировать их уже нельзя. В последние годы у Российского ВМФ неоднократно возникали различные проблемы, также постоянно происходили авиакатастрофы, случались пожары. Все это свидетельствует о том, что те войска, что некогда составляли конкуренцию американскому морскому флоту, окончательно пришли в упадок.

Боеспособность российского ВМФ начала стремительно снижаться после распада Советского Союза. Тогда пять из шести военных авианосцев, принадлежавших России, были проданы, множество стратегических атомных подводных лодок также были выведены из эксплуатации. Таким образом, численность флота сократилась больше чем на 80%. Сокращённый советский флот из мировой военной силы превратился в региональный флот, хоть и сохранивший подводную мощь, но в реальности почти не имеющий других преимуществ.

В настоящее время российская армия испытывает трудности с финансированием. Вследствие этого многие военные корабли содержатся ненадлежащим образом и не модернизируются, что сказывается на общей боеспособности российского военного флота.

Eastday.com, Китай