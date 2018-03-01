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Минобороны РФ: боевики выпустили 13 мин по кварталам Дамаска из Восточной Гуты

02.03.2018 ТАСС 55 0
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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

В военном ведомстве сообщили, что ранения получили девять жителей города, в числе которых три ребенка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Боевики обстреливают мирных жителей, не давая выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, и привлекают заключенных к оборудованию своих позиций в районе, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, мониторинг соблюдения режима прекращения огня свидетельствует о продолжающихся вооруженными группировками боевых действиях в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа. Особую озабоченность вызывает крайне напряженная обстановка в Восточной Гуте, где с 27 февраля организована гуманитарная операция по обеспечению безопасного выхода мирных жителей, а также эвакуации больных и раненых.

"В районе населенного пункта Мухайям эль-Вафедин продолжает функционировать гуманитарный коридор. В готовности находятся пункт приема беженцев и медицинский пункт в населенном пункте Эддуэр. Имеется необходимый транспорт и дежурные бригады скорой помощи, продолжается информирование населения по всем доступным каналам. Однако и сегодня, во второй день введения гуманитарной паузы, выход мирных жителей из Восточной Гуты не состоялся", - подчеркнул генерал.

"Этому в очередной раз активно препятствовали боевики вооруженных формирований, прежде всего, группировки "Джейш аль-Ислам", контролирующей район, прилегающий к контрольно- пропускному пункту Мухайям эль-Вафидин", - сообщил он.

Обстрел Дамаска

"За прошедшие сутки из подконтрольных вооруженным группировкам районов Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска было выпущено 13 мин. В результате обстрела имеются разрушения и пострадавшие среди мирного населения. Ранения получили девять жителей города, в числе которых три ребенка", - сказал Евтушенко.

Он отметил, что по информации Сирийского арабского Красного Полумесяца, с началом действия гуманитарного коридора количество сообщений от жителей Восточной Гуты значительно увеличилось. Люди жалуются на острую нехватку продуктов питания и медикаментов.

"По словам обратившихся за помощью к Сирийскому арабскому Полумесяцу, боевики не выпускают их из опасной зоны, изымают личный автотранспорт, запрещают пользоваться радио, телевидением и сотовой связью. За любые попытки выйти из Восточной Гуты угрожают убийством", - рассказал Евтушенко.

Он сообщил, что "подтверждена информация о том, что в среду на северо-восточной окраине Думы боевики группировки "Джейш аль-Ислам" разогнали более 300 мирных жителей, пытавшихся пройти к гуманитарному коридору". "По людям открывался огонь. Информации о пострадавших нет. Мы проверяем эти сведения", - сказал Евтушенко.

Привлечение заключенных

"Стало известно, что "Джейш аль-Ислам" насильно привлекло к оборудованию своих позиций в районе, прилегающем к гуманитарному коридору Мухайям эль-Вафедин, заключенных из тюрьмы "Эт-Тауба" в Думе вместе с мирными жителями", - рассказал генерал.

Он подчеркнул, что такие действия расцениваются как нежелание боевиков соблюдать резолюцию 2401 и свидетельствуют о намерениях продолжать боевые действия.

"Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасный выход мирных жителей, а также эвакуацию больных и раненых по гуманитарному коридору", - заключил он.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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