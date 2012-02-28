Минобороны РФ пригласило руководство США и НАТО на VII Московскую конференцию безопасности
|
|
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
По словам замглавы военного ведомства Александра Фомина, Минобороны рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов, которые уже подтвердили приезд на форум
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минобороны России пригласило военное руководство США и НАТО на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, заявил заместитель главы военного ведомства Александр Фомин.
"Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды", - сказал он на встрече с иностранными военными атташе.
По его словам, Минобороны рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов, которые уже подтвердили приезд на форум.
"Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО", - подчеркнул Фомин.
Он также отметил, что в нынешних условиях "главное для нас - диалог". В этой связи Россия идет на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов.
|
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.09.2017 "Запад-2017": война в режиме "эконом"
22.09.2017 Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
20.09.2017 Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?
18.09.2017 "Запад-2017" нацелен на защиту Востока
15.09.2017 У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
15.09.2017 "Спите спокойно": в Минобороны объяснили смысл названия учений "Запад-2017"
15.09.2017 В Минобороны объяснили название военных учений "Запад-2017"
01.09.2017 Военные учения России у границ ЕС пугают НАТО (Le Figaro, Франция)