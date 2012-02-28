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Минобороны РФ пригласило руководство США и НАТО на VII Московскую конференцию безопасности

01.03.2018 ТАСС 89 0
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Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам замглавы военного ведомства Александра Фомина, Минобороны рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов, которые уже подтвердили приезд на форум

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минобороны России пригласило военное руководство США и НАТО на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, заявил заместитель главы военного ведомства Александр Фомин.

"Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды", - сказал он на встрече с иностранными военными атташе.

По его словам, Минобороны рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов, которые уже подтвердили приезд на форум.

"Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО", - подчеркнул Фомин.

Он также отметил, что в нынешних условиях "главное для нас - диалог". В этой связи Россия идет на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов.
28.02.2018
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принадлежат ТАСС
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