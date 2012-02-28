Минобороны РФ до 2023 года закупит 73 электрические торпеды нового типа



533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель" .

Источник: Максим Климов 533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель" .Источник: Максим Климов

Стоимость контракта составляет 7,2 млрд рублей

КАСПИЙСК /Дагестан/, 28 февраля. /ТАСС/. Дагестанский завод "Дагдизель" построит для Военно-морского флота России 73 торпеды (УЭТ-1) до 2023 года. Соответствующий контракт подписали в среду руководитель департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ контр-адмирал Андрей Вернигора и директор "Дагдизеля" Рауль Ильясов, сообщили в российском военном ведомстве.

"Сейчас речь идет о 73 изделиях, стоимость такого контракта - 7,2 млрд рублей, действовать он будет до 2023 года включительно. Первые изделия планируется поставить для Минобороны РФ в следующем году, но контракт будет проавансирован в этом году, поэтому серийное производство предприятие начнет в этом году", - сказал журналистам после подписания контракта начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Контракт долгосрочный, пока он пятилетний. С учетом завершения монтажа оборудования и производства мы надеемся что предприятие в этом году эти работы завершит. При подтверждении выхода на полную производственную мощность Министерство обороны вернется к рассмотрению вопроса об увеличении объемов закупок данных изделий", - уточнил он.

По его словам, УЭТ-1 - новая универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками, она пришла на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80.

В Минобороны РФ уточнили, что УЭТ-1 - торпеда калибра 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дельностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.