В 2018 году Минобороны Латвии намерено направить на закупку ВиВТ 234 млн. евро



Бывший британский бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии, оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR, на военном параде в Риге, 18.11.2016.

Источник: militarizm.livejournal.com Бывший британский бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии, оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR, на военном параде в Риге, 18.11.2016.Источник: militarizm.livejournal.com

ЦАМТО, 28 февраля. По информации Министерства обороны Латвии, в 2018 году правительство страны планирует направить 234 млн. евро на приобретение вооружений и военной техники.

Большая часть средств будет потрачена на закупку транспортных средств, боеприпасов, оружия и индивидуальной экипировки.

Согласно планам, 28% финансирования приходится на закупку транспортных средств, 15% – на приобретение боеприпасов, 13% – на вооружение и 8% – на индивидуальную экипировку.

Выделенные средства будут потрачены на финансирование как уже подписанных контрактов, так и новых соглашений. При этом 70% финансирования будет выделено на оплату действующих контрактов.

Приоритетное внимание в 2018 году будет уделено приобретению индивидуальной экипировки для оснащения военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии (Земессардзе). Сумма в 28 млн. евро будет направлена на оплату контрактов, подписанных за последние годы, а 12 млн. евро – на новые контракты, заключенные в 2018 году.

В 2018 году также планируется заключить долгосрочные соглашения на закупку легких и средних тактических транспортных средств и средних вертолетов. Долгосрочные соглашения на поставку легких и средних тактических транспортных средств станут крупнейшими приобретениями такого оборудования в истории оборонного сектора Латвии. Процедура закупки началась в 2017 году и теперь находится на этапе отбора претендентов.

В 2018 году начнется реализация еще нескольких крупных проектов закупки, включая приобретение военных БЛА. Недавно подписанный контракт на покупку шестиколесных внедорожников (квадроциклов) обеспечит мобильности национальных Вооруженных сил.

Ассигнования на централизованное финансирование закупок в 2018 году на 46% превысит выделенные в 2017 году на эти цели средства.

Министерство обороны также планирует инвестировать 50 млн. евро на развитие военной инфраструктуры в течение 2018-2021 гг. Это позволит повысить возможности Латвии как принимающей страны и улучшить инфраструктуру Национальной гвардии за счет модернизации полигонов и стрельбищ.

Общие расходы на оборону в 2018 году составят 576,34 млн. евро, что на 126,8 млн. евро превышает показатель 2017 года. Из этих средств 43% составят капитальные расходы, 24% будет направлено на содержание войск и 33% составят расходы на личный состав.

Большая часть расходов на оборону в 2018 году будет направлена на такие проекты, как развитие инфраструктуры, поставка средств управления воздушным движением и ПВО, оснащение техникой механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, усиление возможностей национальных Вооруженных сил и Национальной гвардии. Закупки будут осуществляться таким образом, чтобы национальные компании принимали максимальное участие в производстве оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году оборонный бюджет Латвии составил 1,4% от ВВП, а в 2017 году вырос до 1,7%. В 2018 году расходы Латвии на оборону впервые достигнут отметки в 2% от ВВП. Данный уровень руководство страны планирует сохранить и после 2018 года.