ВКС провели боевые стрельбы новыми ЗРПК "Панцирь-С"



Комплекс "Панцирь-С1".

Источник: rg.ru Комплекс "Панцирь-С1".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 28 февраля. На полигоне "Ашулук" в Астраханской области боевые расчеты Воздушно-космических сил успешно выполнили начальные боевые стрельбы новыми боевыми машинами ЗРПК "Панцирь-С".

Боевые расчеты 1 армии ПВО-ПРО ВКС, прибывшие на полигон "Ашулук" из Подмосковья, в условиях сложной помеховой обстановки отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК "Панцирь-С", развертыванию комплексов из походного положения в боевое, обнаружению и сопровождению целей, проведению одиночных и групповых стрельб как из оборудованных боевых позиций, так и в движении, в том числе залповой стрельбой ракетным вооружением по воздушным целям и пушечным вооружением по наземным целям.

Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин. В ходе начальных стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" было проведено около 2,5 тыс. выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику.

После успешного проведения начальных стрельб и технического обслуживания боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где новые ЗРПК "Панцирь-С" будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне г.Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

ЗРПК "Панцирь-С" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радио-, командным или оптическим наведением.

ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от средств воздушного нападения противника, для прикрытия зенитных ракетных комплексов большого радиуса действия, таких как С-300 и С-400, и усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения, а также для поражения наземных легкобронированных объектов.

ЗРПК "Панцирь-С" способен поражать любые цели с минимальной отражающей поверхностью от 2-3 см2 и скоростями до 1000 м/с, максимальной дальностью 20 км и высотой до 15 км, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, высокоточное оружие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.