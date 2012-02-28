ВКС провели боевые стрельбы новыми ЗРПК "Панцирь-С"
|
|
Комплекс "Панцирь-С1".
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 28 февраля. На полигоне "Ашулук" в Астраханской области боевые расчеты Воздушно-космических сил успешно выполнили начальные боевые стрельбы новыми боевыми машинами ЗРПК "Панцирь-С".
Боевые расчеты 1 армии ПВО-ПРО ВКС, прибывшие на полигон "Ашулук" из Подмосковья, в условиях сложной помеховой обстановки отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК "Панцирь-С", развертыванию комплексов из походного положения в боевое, обнаружению и сопровождению целей, проведению одиночных и групповых стрельб как из оборудованных боевых позиций, так и в движении, в том числе залповой стрельбой ракетным вооружением по воздушным целям и пушечным вооружением по наземным целям.
Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин. В ходе начальных стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" было проведено около 2,5 тыс. выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику.
После успешного проведения начальных стрельб и технического обслуживания боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где новые ЗРПК "Панцирь-С" будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне г.Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
ЗРПК "Панцирь-С" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радио-, командным или оптическим наведением.
ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от средств воздушного нападения противника, для прикрытия зенитных ракетных комплексов большого радиуса действия, таких как С-300 и С-400, и усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения, а также для поражения наземных легкобронированных объектов.
ЗРПК "Панцирь-С" способен поражать любые цели с минимальной отражающей поверхностью от 2-3 см2 и скоростями до 1000 м/с, максимальной дальностью 20 км и высотой до 15 км, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, высокоточное оружие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.03.2018 Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук
24.01.2018 Контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 заключен - Шойгу
24.01.2018 Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
24.01.2018 Россия ведет переговоры о возможности продажи ЗРС С-400 с рядом стран Ближнего Востока и ЮВА
24.01.2018 Шойгу: ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии обсуждает с РФ покупку С-400
24.01.2018 Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток
23.01.2018 Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
15.01.2018 Второй дивизион ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму