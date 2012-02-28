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У России остается много вопросов к США по договору СНВ, заявил Лавров

01.03.2018 РИА Новости 97 0
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Сергей Лавров. Архивное фото
Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. У российской стороны остается немало вопросов к Вашингтону по реализации договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров, выступая на сессии конференции по разоружению в Женеве, отметил, что Россия, как ответственный и последовательный сторонник ядерного разоружения, вносит особый вклад в дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений - ядерный арсенал РФ уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком "холодной войны".

"Несмотря на впечатляющие достижения в рамках реализации российско-американского договора, вынуждены отметить немало остающихся вопросов к коллегам из Вашингтона. В частности, относительно одностороннего выведения из зачета значительного числа носителей, по сути, в обход предусмотренных договором процедур. Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, которая предусматривает повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания "маломощных" зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений", - сказал Лавров.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО

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