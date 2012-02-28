Для регулирования миграционных потоков нужно создать условия, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии МВД РФ заявил о необходимости продолжать создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, цивилизованного решения вопросов в этой области.
"Следует добиваться порядка в миграционной сфере. За последние годы процедура регистрации мигрантов по выдаче им патентов, других документов заметно упростилась. Нужно и дальше создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, для цивилизованного решения всех вопросов, возникающих в этой области. И разумеется, ни в коем случае не забывать о законных интересах наших собственных граждан", - сказал Путин.
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28.02.2018
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