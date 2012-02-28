Для регулирования миграционных потоков нужно создать условия, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии МВД РФ заявил о необходимости продолжать создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, цивилизованного решения вопросов в этой области.

"Следует добиваться порядка в миграционной сфере. За последние годы процедура регистрации мигрантов по выдаче им патентов, других документов заметно упростилась. Нужно и дальше создавать условия для эффективного регулирования миграционных потоков, для цивилизованного решения всех вопросов, возникающих в этой области. И разумеется, ни в коем случае не забывать о законных интересах наших собственных граждан", - сказал Путин.