НАТО следит за "Александром Отраковским", который провел учения в Норвежском море



БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru. БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.

В пресс-службе Северного флота пояснили, что в рамках учений было отработано сопровождение и условное уничтожение воздушных целей

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Авиация и корабли НАТО следят за большим десантным кораблем "Александр Отраковский", который возвращается из дальнего похода. Российский корабль находится в Норвежском море, где провел учения по противовоздушной обороне, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота (СФ).

"Сейчас "Александр Отраковский" проходит северную часть Норвежского моря. За возвращающимся из дальнего похода российским кораблем практически на всем протяжении его маршрута ведется слежение кораблями и самолетами патрульной базовой авиации стран НАТО", - сказали в пресс-службе.

"Расчеты ракетно-артиллерийской боевой части во взаимодействии с личным составом боевого информационного поста корабля провели сопровождение и условное уничтожение воздушных целей", - рассказали в пресс-службе о ходе учений.

Также были отработаны действия операторов переносных зенитно-ракетных комплексов из состава группы морской пехоты Северного флота.

Дальний поход "Александра Отраковского" начался 12 сентября прошлого года. Пять месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода корабль прошел несколько десятков тысяч морских миль.