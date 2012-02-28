Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

НАТО следит за "Александром Отраковским", который провел учения в Норвежском море

01.03.2018 ТАСС 77 0
0
Понравилась новость?
 0
Aleksandr_Otrakovskiy
БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.

В пресс-службе Северного флота пояснили, что в рамках учений было отработано сопровождение и условное уничтожение воздушных целей

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Авиация и корабли НАТО следят за большим десантным кораблем "Александр Отраковский", который возвращается из дальнего похода. Российский корабль находится в Норвежском море, где провел учения по противовоздушной обороне, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота (СФ).

"Сейчас "Александр Отраковский" проходит северную часть Норвежского моря. За возвращающимся из дальнего похода российским кораблем практически на всем протяжении его маршрута ведется слежение кораблями и самолетами патрульной базовой авиации стран НАТО", - сказали в пресс-службе.

"Расчеты ракетно-артиллерийской боевой части во взаимодействии с личным составом боевого информационного поста корабля провели сопровождение и условное уничтожение воздушных целей", - рассказали в пресс-службе о ходе учений.

Также были отработаны действия операторов переносных зенитно-ракетных комплексов из состава группы морской пехоты Северного флота.

Дальний поход "Александра Отраковского" начался 12 сентября прошлого года. Пять месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода корабль прошел несколько десятков тысяч морских миль.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
БДК 775
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы