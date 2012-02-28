НАТО следит за "Александром Отраковским", который провел учения в Норвежском море
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БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.
В пресс-службе Северного флота пояснили, что в рамках учений было отработано сопровождение и условное уничтожение воздушных целей
МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Авиация и корабли НАТО следят за большим десантным кораблем "Александр Отраковский", который возвращается из дальнего похода. Российский корабль находится в Норвежском море, где провел учения по противовоздушной обороне, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота (СФ).
"Сейчас "Александр Отраковский" проходит северную часть Норвежского моря. За возвращающимся из дальнего похода российским кораблем практически на всем протяжении его маршрута ведется слежение кораблями и самолетами патрульной базовой авиации стран НАТО", - сказали в пресс-службе.
"Расчеты ракетно-артиллерийской боевой части во взаимодействии с личным составом боевого информационного поста корабля провели сопровождение и условное уничтожение воздушных целей", - рассказали в пресс-службе о ходе учений.
Также были отработаны действия операторов переносных зенитно-ракетных комплексов из состава группы морской пехоты Северного флота.
Дальний поход "Александра Отраковского" начался 12 сентября прошлого года. Пять месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода корабль прошел несколько десятков тысяч морских миль.
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28.02.2018
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