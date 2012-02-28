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Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук

01.03.2018 ТАСС 79 0
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Панцирь-С
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С» в рамках учений войск ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости

В маневрах было задействовано более 20 боевых машин, которые после технического обслуживания будут доставлены в пункты постоянной дислокации в Подмосковье

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Расчеты Воздушно-космических сил успешно выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин. В ходе начальных стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" было проведено около 2,5 тыс. выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику", - сказали в департаменте.

После успешного проведения стрельб и технического обслуживания боевые машины будут доставлены в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС в Подмосковье. Комплексы будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"Панцирь-С1" - зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, вооруженный автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Комплекс предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от средств воздушного нападения противника, для прикрытия зенитных ракетных систем большого радиуса действия, таких как С-300 и С-400, и усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения, а также для поражения наземных легкобронированных объектов.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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