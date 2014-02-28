"Вертолеты России" до конца года откроют крупнейший в РФ комплекс по сборке и испытанию редукторов и трансмиссий
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Старт стройки крупнейшего в стране сборочно-испытательного комплекса вертолетных редукторов и трансмиссий на заводе «Редуктор-ПМ».
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Строительство сборочно-испытательного комплекса предприятия "Редуктор-ПМ" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) будет завершено до конца 2018 года. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить объемы производства редукторов и трансмиссий для вертолетов, выпускаемых в холдинге, а также освоить выпуск новых изделий.
В настоящее время часть выпускаемой "Редуктор-ПМ" продукции проходит испытания в сторонних организациях, что требует дополнительных экономических и временных затрат на транспортировку изделий. Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит создать на заводе современную испытательную базу, а также решит проблему с недостатком площадей сборочного производства. Все производственные мощности предприятия будут аккумулированы в одном месте, будут созданы высокотехнологичные рабочие места для сотрудников.
"Все работы по строительству нового корпуса мы планируем завершить в 3-4 квартале 2018 года. Это будет современный производственный корпус общей площадью 22 тысячи квадратных метров, он станет крупнейшим комплексом по сборке и испытаниям вертолетных редукторов и трансмиссий в России. После этого основной задачей станет перенос испытательных и сборочных мощностей в новый корпус в режиме действующего производства", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Строительство нового сборочно-испытательного комплекса ведется в рамках технического перевооружения "Редуктор-ПМ", предусмотренного программой развития центра компетенций "Трансмиссии", функционирующего на базе предприятия.
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28.02.2018
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