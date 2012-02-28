Ученые в США считают, что спорткар Илона Маска может завести на Марс земные бактерии



Автомобиль Tesla Roadster, ставший искусственным спутником Земли.

Источник: SpaceX Автомобиль Tesla Roadster, ставший искусственным спутником Земли.Источник: SpaceX

По мнению исследователей, если на Марсе есть биологическая жизнь, существующие там микроорганизмы могут перемешаться с занесенными с Земли

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спортивный автомобиль Tesla Roadster, отправленный в космос на новой сверхтяжелой ракете компании SpaceX Falcon Heavy, может упасть на Марс и занести туда земные бактерии, способные со временем заполонить Красную планету. С таким предупреждением выступили ученые из Университета Пердью (штат Индиана).

В заявлении, опубликованном во вторник на сайте учебного заведения, отмечается, что сотрудники специального отдела планетарной защиты NASA делают стерильными любые аппараты, которые могут оказаться на других планетах. Это требуется для того, чтобы защитить местные организмы, в случае наличия таковых, от земных.

"Если на Марсе существует биологическая жизнь, то есть риск того, что эти организмы перемешаются с земными. Окажутся ли земные организмы более способными к адаптации и заселят Марс, после чего мы не узнаем, какой была его биосфера? Или же они будут не такими сильными, как марсианские организмы? Мы не знаем", - отмечает профессор Джей Мелош, специализирующийся на земных, атмосферных и планетарных исследованиях.

Tesla Roadster должен остаться в космосе, его посадка куда-либо не предполагалась, поэтому никаких процедур по очистке он не проходил. "Даже если бы он был стерильным снаружи, то двигатель может быть грязным. Машины не собираются в чистоте. Кроме того, есть большая разница между чистотой и стерильностью", - отмечает Мелош.

Падение спорткара, созданного и запущенного компаниями Илона Маска, на Марс очень маловероятно, хотя планета находится на его пути. В целом, экстремально низкие и высокие температуры, низкое давление, а также космическая радиация являются губительными для живых организмов, однако, как показывали в том числе проведенные на Международной космической станции опыты, некоторые бактерии способны выжит в вакууме в состоянии анабиоза при удачном стечении обстоятельств.

На Земле ученые уже давно применяют технологии заморозки или дегидратации организмов для их хранения. Это, в частности, касается вакцин, биофармацевтических препаратов и микроорганизмов.

Исследователи полагают, что Tesla Roadster будет находиться в космосе, скорее всего, в пределах нескольких десятков миллионов лет. Автомобиль, входивший в личную коллекцию Маска, был использован в качестве полезной нагрузки при запуске Falcon Heavy 6 февраля.