Под Астраханью ВКС России провели боевые стрельбы из "Панцирь-С"
|
|
ЗРПК Панцирь-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Расчеты Воздушно-космических сил (ВКС РФ) провели в Астраханской области боевые стрельбы из новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщает Минобороны России.
"Боевые расчеты 1 армии ПВО-ПРО ВКС, прибывшие на полигон "Ашулук" из Подмосковья, в условиях сложной помеховой обстановки отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК "Панцирь-С", развертыванию комплексов из походного положения в боевое, обнаружению и сопровождению целей, проведению одиночных и групповых стрельб как из оборудованных боевых позиций, так и в движении, в том числе залповой стрельбой ракетным вооружением по воздушным целям и пушечным вооружением по наземным целям", - говорится в сообщении.
Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин, было сделано около 2,5 тысячи выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более чем 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику.
В дальнейшем ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где будут нести боевое дежурство по противоздушной обороне Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
|
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.03.2018 ВКС провели боевые стрельбы новыми ЗРПК "Панцирь-С"
01.03.2018 Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук
26.02.2018 Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
13.02.2018 ЗРПК "Панцирь-С1" в полной мере соответствует всем требованиям по борьбе с современными и перспективными СВН
12.02.2018 Флот снова оказался в падчерицах
07.02.2018 Отличникам – по "Калашникову"
06.02.2018 Воздушно-космические силы получат более 100 ед. авиационной техники в 2018 году
05.02.2018 ВКС РФ в этом году получат более 100 самолетов и вертолетов, в прошлом году поставлено около 200