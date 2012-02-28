Под Астраханью ВКС России провели боевые стрельбы из "Панцирь-С"



ЗРПК Панцирь-С. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев ЗРПК Панцирь-С. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Расчеты Воздушно-космических сил (ВКС РФ) провели в Астраханской области боевые стрельбы из новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщает Минобороны России.

"Боевые расчеты 1 армии ПВО-ПРО ВКС, прибывшие на полигон "Ашулук" из Подмосковья, в условиях сложной помеховой обстановки отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК "Панцирь-С", развертыванию комплексов из походного положения в боевое, обнаружению и сопровождению целей, проведению одиночных и групповых стрельб как из оборудованных боевых позиций, так и в движении, в том числе залповой стрельбой ракетным вооружением по воздушным целям и пушечным вооружением по наземным целям", - говорится в сообщении.

Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин, было сделано около 2,5 тысячи выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более чем 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику.

В дальнейшем ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где будут нести боевое дежурство по противоздушной обороне Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".