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Под Астраханью ВКС России провели боевые стрельбы из "Панцирь-С"

01.03.2018 РИА Новости 64 0
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ЗРПК Панцирь-С. Архивное фото
ЗРПК Панцирь-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Расчеты Воздушно-космических сил (ВКС РФ) провели в Астраханской области боевые стрельбы из новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщает Минобороны России.

"Боевые расчеты 1 армии ПВО-ПРО ВКС, прибывшие на полигон "Ашулук" из Подмосковья, в условиях сложной помеховой обстановки отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК "Панцирь-С", развертыванию комплексов из походного положения в боевое, обнаружению и сопровождению целей, проведению одиночных и групповых стрельб как из оборудованных боевых позиций, так и в движении, в том числе залповой стрельбой ракетным вооружением по воздушным целям и пушечным вооружением по наземным целям", - говорится в сообщении.

Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин, было сделано около 2,5 тысячи выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более чем 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику.

В дальнейшем ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где будут нести боевое дежурство по противоздушной обороне Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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