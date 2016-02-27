Глава МИД Ирака: Багдад изучает возможность покупки С-400



Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 "Триумф".

Источник: © Станислав Красильников/ТАСC Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 "Триумф".Источник: © Станислав Красильников/ТАСC

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Багдад может купить российские зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос изучается, заявил глава МИД Ирака Ибрахим Аль-Джафари.

"Данный вопрос изучается самым внимательным образом", - сказал министр журналистам в Москве во вторник, отвечая на вопрос о возможной покупке С-400.

"По итогам его изучения будут приняты решения, направленные на укрепление (безопасности) нашей страны", - сказал И.Аль-Джафари

Он заявил, что Багдад готов к решительным мерам, которые позволят улучшить безопасность страны.

8 февраля посол России в Багдаде Максим Максимов сказал "Интерфаксу", что Ирак может направить заявку на покупку С-400. "Надеюсь, с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений отечественных производителей. Это же касается и ЗРК С-400 "Триумф". Когда получим соответствующий запрос от правительства Ирака, будем его обсуждать", - сказал М.Максимов.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось также о подписании контракта на поставку четырех дивизионов С-400 Турции. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

"Мы рассматриваем до 10 заявок на этот комплекс. Уже известно, что контракты подписаны с Турцией, с Саудовской Аравией. Поставка этих комплексов уже идет, как известно, в Китай", - сказал в январе в интервью телеканалу НТВ заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Две системы ПВО С-400 обеспечивают оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.