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ТОО "КАИ" и корпорация Honeywell International подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

28.02.2018 ЦАМТО 58 0
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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 27 февраля. В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК 20 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между предприятием "Казахстанская авиационная индустрия" (ТОО "КАИ") и корпорацией Honeywell International.

Как сообщает ресурс ke.kz, в соответствии с меморандумом между сторонами планируется сотрудничество по следующим направлениям:

- безопасность, модернизация и обновление авионики;

- техническое обслуживание отдельных воздушных судов;

- совместная установка бортовых систем.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали генеральный директор ТОО "КАИ" Куат Султанбеков и президент по регионам с высокими темпами роста корпорации Honeywell Шейн Теджарати, сообщает ресурс ke.kz.
27.02.2018
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Казахстан

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