ТОО "КАИ" и корпорация Honeywell International подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
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Флаг Казахстана.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 27 февраля. В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК 20 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между предприятием "Казахстанская авиационная индустрия" (ТОО "КАИ") и корпорацией Honeywell International.
Как сообщает ресурс ke.kz, в соответствии с меморандумом между сторонами планируется сотрудничество по следующим направлениям:
- безопасность, модернизация и обновление авионики;
- техническое обслуживание отдельных воздушных судов;
- совместная установка бортовых систем.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали генеральный директор ТОО "КАИ" Куат Султанбеков и президент по регионам с высокими темпами роста корпорации Honeywell Шейн Теджарати, сообщает ресурс ke.kz.
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27.02.2018
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