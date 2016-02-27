ТОО "КАИ" и корпорация Honeywell International подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

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Источник: МО РФ Флаг Казахстана.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 27 февраля. В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК 20 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между предприятием "Казахстанская авиационная индустрия" (ТОО "КАИ") и корпорацией Honeywell International.

Как сообщает ресурс ke.kz, в соответствии с меморандумом между сторонами планируется сотрудничество по следующим направлениям:

- безопасность, модернизация и обновление авионики;

- техническое обслуживание отдельных воздушных судов;

- совместная установка бортовых систем.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали генеральный директор ТОО "КАИ" Куат Султанбеков и президент по регионам с высокими темпами роста корпорации Honeywell Шейн Теджарати, сообщает ресурс ke.kz.