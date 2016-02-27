Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На верфи Marinette Marine заложен киль корабля прибрежной зоны LCS-21 для ВМС США

28.02.2018 ЦАМТО 71 0
0
Понравилась новость?
 0
Прибрежный боевой корабль USS Coronado (LCS 4)
Прибрежный боевой корабль USS Coronado (LCS 4).
Источник: фото US Navy/Deven Leigh Ellis

ЦАМТО, 27 февраля. Lockheed Martin объявила о состоявшейся на предприятии компании Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин) официальной церемонии закладки киля очередного боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship).

Корабль класса "Фридом" получит наименование (LCS-21) "Миннеаполис"/"Сент Поль".

Как сообщал ЦАМТО, до настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США пять кораблей класса "Фридом". Головной корабль, LCS-1 "Фридом", был заложен на верфи Marinette Marine в июне 2005 года, спущен на воду в сентябре 2006 года и вошел в состав ВМС США в ноябре 2008 года. Второй корабль серии, LCS-3 "Форт Уорт", вошел в боевой состав флота 22 сентября 2012 года, третий, LCS-5 "Милуоки", – 21 ноября 2015 года, четвертый, LCS-7 "Детройт", – 22 октября 2016 года. 25 сентября 2017 года Lockheed Martin передала ВМС США пятый корабль серии, (LCS-9) "Литтл-Рок".

В настоящее время на различных стадиях постройки находятся еще 8 кораблей класса "Фридом": "Сиу-Сити" (LCS-11), "Уичито" (LCS-13), "Биллингс" (LCS-15), "Индианаполис" (LCS-17), "Сент-Луис" (LCS-19), "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23) и "Мэринетт" (LCS-25). Заказанный в октябре LCS-27 находится на этапе подготовки к производству.

В состав возглавляемого Lockheed Martin консорциума, занимающегося постройкой кораблей LCS, входят проектировщик Gibbs & Cox, верфь Fincantieri Marinette Marine, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

"Фридом" представляет собой стальной корабль длиной 115,3 м, шириной 17,5 м и водоизмещением 2862 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль.
27.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 01:57
  • 1
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
  • 28.02 01:30
  • 1
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 28.02 00:47
  • 55
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 27.02 23:41
  • 70
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 27.02 23:14
  • 2
Обновленный Су-35 может стать одним из лучших истребителей в мире
  • 27.02 23:08
  • 2
Минобороны внедрило в войска новые типы мишеней на основе опыта в Сирии
  • 27.02 22:59
  • 16
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 27.02 22:52
  • 3
На Нижегородском машиностроительном заводе начали производить зенитные системы С-500
  • 27.02 22:32
  • 40
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 27.02 22:24
  • 23
Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
  • 27.02 22:14
  • 2
Израиль потерял в Сирии истребитель из-за ошибки пилота
  • 27.02 21:45
  • 24
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 27.02 20:41
  • 3
Решилась судьба четырех фрегатов пр. 11356
  • 27.02 20:37
  • 1
Су-57 в Сирии: проверка боем
  • 27.02 19:51
  • 1314
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы