На верфи Marinette Marine заложен киль корабля прибрежной зоны LCS-21 для ВМС США



Прибрежный боевой корабль USS Coronado (LCS 4).

Источник: фото US Navy/Deven Leigh Ellis Прибрежный боевой корабль USS Coronado (LCS 4).Источник: фото US Navy/Deven Leigh Ellis

ЦАМТО, 27 февраля. Lockheed Martin объявила о состоявшейся на предприятии компании Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин) официальной церемонии закладки киля очередного боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship).

Корабль класса "Фридом" получит наименование (LCS-21) "Миннеаполис"/"Сент Поль".

Как сообщал ЦАМТО, до настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США пять кораблей класса "Фридом". Головной корабль, LCS-1 "Фридом", был заложен на верфи Marinette Marine в июне 2005 года, спущен на воду в сентябре 2006 года и вошел в состав ВМС США в ноябре 2008 года. Второй корабль серии, LCS-3 "Форт Уорт", вошел в боевой состав флота 22 сентября 2012 года, третий, LCS-5 "Милуоки", – 21 ноября 2015 года, четвертый, LCS-7 "Детройт", – 22 октября 2016 года. 25 сентября 2017 года Lockheed Martin передала ВМС США пятый корабль серии, (LCS-9) "Литтл-Рок".

В настоящее время на различных стадиях постройки находятся еще 8 кораблей класса "Фридом": "Сиу-Сити" (LCS-11), "Уичито" (LCS-13), "Биллингс" (LCS-15), "Индианаполис" (LCS-17), "Сент-Луис" (LCS-19), "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23) и "Мэринетт" (LCS-25). Заказанный в октябре LCS-27 находится на этапе подготовки к производству.

В состав возглавляемого Lockheed Martin консорциума, занимающегося постройкой кораблей LCS, входят проектировщик Gibbs & Cox, верфь Fincantieri Marinette Marine, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

"Фридом" представляет собой стальной корабль длиной 115,3 м, шириной 17,5 м и водоизмещением 2862 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль.