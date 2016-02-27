МО РФ: ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту за время гуманитарной паузы



Источник: © REUTERS/Bassam Khabieh Источник: © REUTERS/Bassam Khabieh

По словам генерал-майора Владимира Золотухина, провокации со стороны боевиков продолжались на протяжении пяти часов с периодичностью в 30 минут

ДАМАСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками, ни один мирный житель выйти не смог покинуть район из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"На данный час - 14:30 по местному времени (15:30 мск - прим. ТАСС), никаких выводов не осуществлено, была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов, до сих пор здесь, сами видите, автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент", - сказал Золотухин.

По словам генерал-майора, провокации со стороны боевиков продолжались на протяжении пяти часов с периодичностью в 30 минут. "У боевиков следующий принцип: если они выпустят мирных жителей, значит они не будут себя чувствовать в безопасности и по ним будет вестись огонь. С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают", - добавил Золотухин.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени.

В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. В поселении Аль-Дувейр около гуманитарного коридора развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.