"Вертолеты России" начнут серийное производство легкого самолета ТВС-2ДТС в 2021 году



Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017.

Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017.Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

Серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2021 году. В настоящее время на предприятии уже началась подготовка производства к выпуску новой продукции.

В рамках проекта по запуску производства ТВС-2ДТС на У-УАЗ планируется до 2020 года закупить необходимое оборудование и выполнить подготовку производства. При этом в кооперацию по производству ТВС-2ДТС также войдут другие предприятия Холдинга.

"Мы планируем начать сертификацию самолета ТВС-2ДТС в 2019 году, для этих целей первые два опытных образца будут созданы на базе разработчика проекта – СибНИА им. С.А.Чаплыгина. С 2020 года к испытаниям смогут подключиться опытные образцы, собранные на Улан-Удэнском авиационном заводе, и к 2021 году мы рассчитываем получить сертификат и запустить серийное производство самолета", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ранее "Вертолеты России", Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, а также республики Бурятия и Саха (Якутия) подписали соглашение об организации местных воздушных линий, предполагающее развертывание производства легкомоторных самолетов ТВС-2ДТС на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода. В период до 2025 года предприятие планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

ТВС-2ДТС станет заменой активно используемым сегодня региональной авиацией самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР В 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Его планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.