МО РФ: обстрел гуманитарного коридора в Восточной Гуте препятствует выходу мирных жителей
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Бойцы «Демократических сил Сирии».
Источник: Hussein Malla / Reuters
В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков, заявил генерал Виктор Паньков
ДАМАСК, 27 февраля. /ТАСС/. Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами гуманитарного коридора в районе поселения Вафидин, сообщил журналистам начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков.
"Двадцать седьмого февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идет интенсивный огонь со стороны боевиков и ни одного мирного жителя не вышло", - сказал генерал.
Ранее агентство SANA сообщило об обстреле гуманитарного коридора боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".
В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) местного времени. В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.
Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии Сирии. В поселении Аль-Дувейр развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.
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27.02.2018
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