На флагмане Тихоокеанского флота гвардейском ракетном крейсере "Варяг" поднят орденский Военно-морской флаг



Гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Гвардейский ракетный крейсер "Варяг".Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 27 февраля. Во Владивостоке на флагманском корабле Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейском ракетном крейсере "Варяг" 27 февраля прошла торжественная церемония подъема Гвардейского орденского Военно-морского флага.

На общем построении экипажа был зачитан Указ Президента Российской Федерации о награждении корабля орденом Нахимова, после чего гвардейский флаг, на котором в крыже, над гвардейской лентой, помещено изображение государственной награды был поднят на флагштоке крейсера. В честь знаменательного события на корабле подняли и флаги расцвечивания. На церемонии также было развернуто Боевое знамя гвркр "Варяг" с орденом и орденской лентой.

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" стал третьим кораблем ВМФ России, который удостоен ордена Нахимова. Ранее такой же государственной наградой были отмечены экипажи атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Северного флота и флагман Черноморского флота гвркр "Москва", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

Крейсер заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе "Имени 61-го коммунара" как ркр "Червона Украина".

Спущен на воду 27 июля 1982 года.

7 января 1990 года на крейсере поднят Военно-морской флаг СССР.

В сентябре-ноябре 1990 года крейсер совершил межфлотский переход из порта Севастополь в порт Петропавловск-Камчатский.

9 февраля 1996 года ркр "Червона Украина" приказом ГК ВМФ торжественно переименован в гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

За период службы крейсер неоднократно признавался лучшим кораблем флота по видам подготовки, на счету корабля десятки боевых служб и международные военно-морские учения. В 2013 году гвркр "Варяг" длительное время выполнял задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Кораблем командует гвардии капитан 1 ранга Алексей Ульяненко.