На флагмане Тихоокеанского флота гвардейском ракетном крейсере "Варяг" поднят орденский Военно-морской флаг
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 27 февраля. Во Владивостоке на флагманском корабле Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейском ракетном крейсере "Варяг" 27 февраля прошла торжественная церемония подъема Гвардейского орденского Военно-морского флага.
На общем построении экипажа был зачитан Указ Президента Российской Федерации о награждении корабля орденом Нахимова, после чего гвардейский флаг, на котором в крыже, над гвардейской лентой, помещено изображение государственной награды был поднят на флагштоке крейсера. В честь знаменательного события на корабле подняли и флаги расцвечивания. На церемонии также было развернуто Боевое знамя гвркр "Варяг" с орденом и орденской лентой.
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" стал третьим кораблем ВМФ России, который удостоен ордена Нахимова. Ранее такой же государственной наградой были отмечены экипажи атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Северного флота и флагман Черноморского флота гвркр "Москва", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справочно:
Крейсер заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе "Имени 61-го коммунара" как ркр "Червона Украина".
Спущен на воду 27 июля 1982 года.
7 января 1990 года на крейсере поднят Военно-морской флаг СССР.
В сентябре-ноябре 1990 года крейсер совершил межфлотский переход из порта Севастополь в порт Петропавловск-Камчатский.
9 февраля 1996 года ркр "Червона Украина" приказом ГК ВМФ торжественно переименован в гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
За период службы крейсер неоднократно признавался лучшим кораблем флота по видам подготовки, на счету корабля десятки боевых служб и международные военно-морские учения. В 2013 году гвркр "Варяг" длительное время выполнял задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.
Кораблем командует гвардии капитан 1 ранга Алексей Ульяненко.
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27.02.2018
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