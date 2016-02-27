"Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года



Танк Т-14 Армата.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Танк Т-14 Армата.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Коц. План развития Вооруженных сил России на ближайшее десятилетие утвержден окончательно. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что президент страны Владимир Путин подписал государственную программу вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы. На оснащение армии, авиации и флота выделят около 20 триллионов рублей. Эти средства пойдут на закупку новых вооружений, а также модернизацию строевой боевой техники. Задача-минимум - довести долю современного "железа" в войсках до 70 процентов к 2021 году. О том, какие "игрушки" получат Вооруженные силы России в рамках ГПВ-2027, - в материале РИА Новости.

Сухопутные войска

Особое внимание в госпрограмме уделено силам общего назначения - Сухопутным войскам (СВ) и ВДВ. По данным СМИ, на их перевооружение пойдет до четверти всех заложенных в ГПВ денег - около 4,25 триллиона рублей. Не секрет, что в арсеналах СВ все еще немало относительно старой техники. Очевидно, новая госпрограмма призвана исправить перекос, вызванный предыдущей ГПВ, в рамках которой силы общего назначения получили меньше денег, чем другие виды и рода войск.

"Думаю, можно утверждать, что именно в рамках ГПВ-2027 армия получит танк Т-14, а также все семейство бронированных машин на базе платформы "Армата", - рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. - Будет принята на вооружение БМП по проекту "Курганец-25" и техника на колесном шасси "Бумеранг". Они уже на ходу, осталось довести их до ума. Это вполне посильная задача для нашей "оборонки" на ближайшие девять лет. Еще один важный момент: в армии начнут менять основное стрелковое оружие. Напомню, в январе Минобороны официально приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, а также ковровские А-545 и А-762. В рамках ГПВ-2027 они массово пойдут в войска".

Конечно, больше всего в армии ждут новый основной боевой танк. Т-14 является первым в мире ОБТ третьего поколения. Основным его отличием от других машин, как отечественных, так и зарубежных, является необитаемая башня. Экипаж находится в специальной кабине-капсуле, надежно прикрытой лобовой броней. Кроме того, Т-14 получил новую гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82, комплексы динамической ("Малахит") и активной ("Афганит") защиты, современные средства связи, радар, надежную систему управления огнем и множество других технологических ноу-хау. Первым делом новые машины поступят в войска Западного военного округа.

Помимо Т-14, Сухопутные войска в рамках новой ГПВ получат новую модификацию танков Т-90 - Т-90М с пушкой 2А82-1М (как у "Арматы"). Около трех десятков этих машин поставят в войска в ближайшие два года. Кроме того, огромный парк старых-добрых Т-72 продолжат модернизировать до современного варианта Т-72Б3. Артиллерию Сухопутных войск усилят перспективные самоходки "Коалиция-СВ", не вписавшиеся по срокам в предыдущую ГПВ. Известно, что 12 машин этого типа до 2020 года будут проходить опытную эксплуатацию в войсках.

БМПТ Терминатор-3. Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ближайшие девять лет СВ начнут закупать один из главных "долгостроев" российской "оборонки" - боевые машины поддержки танков (БМПТ) семейства "Терминатор". Первые 16 единиц Минобороны получит уже весной 2018-го. У машины сложная судьба: "Терминаторы" создавались еще в конце 90-х, но их так и не приняли в эксплуатацию. Военные откровенно сомневались, нужна ли российской армии техника с такой же обзорностью, как у танка, но с более слабым вооружением. Тем не менее опыт боевого применения БМПТ в Сирии расставил все точки над i. Минобороны не сообщало подробности, но сам факт того, что "Терминаторы" в войска пойдут, говорит о том, что эти машины хорошо себя зарекомендовали на войне.

Воздушно-космические силы

ВКС России в ближайшие девять лет сохранят хорошие темпы перевооружения, которых удалось достичь в начале 2010-х. Упор сделают на поставки боевых самолетов Су-30СМ, Су-34, Су-35, вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52, проверенных сирийской войной, а также зенитно-ракетных систем С-400. Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал, что в ближайшие годы Минобороны планирует также закупить 24 новейших легких истребителя МиГ-35.

Кроме того, руководство военного ведомства неоднократно заявляло, что в войска поступят и современные самолеты транспортной авиации. Речь идет о легких Ил-112 (старт серийного производства запланирован на 2019-й) и средних Ил-214 (первый полет ожидается в этом году). Кроме того, продолжится производство тяжелых Ил-76 последних модификаций.

"Будет принят на вооружение долгожданный истребитель пятого поколения Су-57, - рассказал Михаил Ходаренок. - То, что его сейчас начали "обкатывать" в Сирии, подтверждает: программа жива и никто не собирается ее слишком затягивать. Из перспективных машин стоит ждать модернизированных ракетоносцев Ту-160М2. Головной самолет серии "Петр Дейнекин" в минувшем январе совершил свой первый полет. Продолжатся работы по проекту перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Кроме того, в рамках ГПВ-2027 в войска пойдут новые зенитно-ракетные системы С-500".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсант" заявил, что производство новейших С-500 "Прометей" уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе. Как сообщали военные, система сможет бороться не только с самолетами, вертолетами и беспилотниками вероятного противника, но и с баллистическими ракетами, в том числе межконтинентальными. По данным ряда экспертов, "Прометей" сможет уничтожать даже спутники. Параллельно с поставками будет разрабатываться флотская версия ЗРС.

Военно-морской флот

ВМФ России в ближайшие девять лет вряд ли пополнится новыми надводными кораблями первого ранга, крейсерами, авианосцами, большими противолодочными кораблями. Известно, что ставка в ГПВ-2027 будет сделана на корветы и фрегаты с мощным ударным вооружением - крылатыми ракетами "Калибр". До 2020 года флот должен получить пять корветов проекта 20380 (головной корабль - "Стерегущий"), два корвета модернизированного проекта 20385 (головной - "Гремящий"), а также как минимум один корабль проекта 20386 ("Дерзкий"). До 2025 года в строй должны вступить четыре фрегата проекта 22350 (головной корабль "Адмирал Горшков" передадут флоту этим летом). Модернизированный вариант 22350М, скорее всего, не впишется в ГПВ-2027 по срокам.

Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте. Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Модернизацию пройдут и два самых крупных неавианесущих боевых корабля в мире - тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан". Флагман Северного флота "Петр Великий" отправится на ремонт в начале 2020-х и вернется в строй в 2025-2026 годах. Второй - "Адмирал Нахимов" - передадут морякам в 2021-2022-х. Вполне вероятно, что оба корабля в качестве основного ударного вооружения получат перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные поражать все типы надводных целей. Кроме того, уже в ближайшее время флот получит два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов".

"Совершенно точно не стоит ждать в обозримом будущем таких амбициозных проектов, как атомный авианосец проекта "Шторм" и эсминец проекта "Лидер", - рассказал РИА Новости Михаил Ходаренок. - Спору нет, они бы нам здорово пригодились, но проектирование и строительство таких кораблей обойдется в совершенно немыслимые суммы, позволить себе которые мы просто не можем. По крайней мере, в этой госпрограмме вооружений".

Подводный флот в рамках ГПВ-2027 пополнится пятью стратегическими ракетными крейсерами модернизированного проекта "Борей-А". Они будут отличаться от базовой модели более низким уровнем физических полей, лучшей скрытностью, более совершенными средствами связи, обнаружения и управления вооружением. У них улучшат условия обитаемости экипажа и повысят живучесть. Кроме того, к 2026 году в строй вступит первый "Борей-Б" с еще более совершенными характеристиками. Сейчас его проектируют.

Ракетные войска стратегического назначения

Наземная компонента российской "ядерной триады" продолжит усиливаться хорошо зарекомендовавшими себя комплексами "Тополь-М" и "Ярс". Кроме того, в ближайшие годы на боевое дежурство начнут заступать перспективные РС-26 "Рубеж" и РС-28 "Сармат". Первая ракета представляет собой дальнейшее развитие РС-24 "Ярс". Пусковую установку разместят на подвижном колесном шасси, а сама ракета будет нести не менее трех боевых блоков мощностью от 150 до 300 килотонн каждый. Дальность стрельбы составит до 12 тысяч километров. "Сармат", в свою очередь, заменит в войсках тяжелые ракеты Р-36М2 "Воевода" (более известные по натовскому прозвищу "Сатана"). По данным из открытых источников, она сможет нести уже до 15 боевых блоков и бить на дальность до 16 тысяч километров. Эти перспективные ракеты получат технические возможности для прорыва действующих и перспективных систем ПРО.

Подвижной боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с межконтинентальными боевыми ракетами РТ-23 УТТХ. Источник: rzd-expo.ru

В то же время ГПВ-2027 не предусматривает строительство боевых железнодорожных ракетных комплексов "Баргузин". Разработка проекта "ядерных поездов" шла с 2012 года, однако в декабре 2017-го "Российская газета" со ссылкой на источники в оборонной отрасли сообщила, что проект был закрыт. По словам издания, его реализацию решили отложить на будущее по экономическим причинам.