Патрушев в рамках визита в Таиланд и Индонезию обсудит вопросы безопасности
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Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник и среду в рамках визита в Таиланд и Индонезию обсудит вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Отмечается, что во вторник Патрушев проведет в столице Таиланда Бангкоке российско-таиландские консультации по вопросам безопасности.
По данным пресс-службы, в среду секретарь СБ РФ в Джакарте проведет ряд встреч в рамках сотрудничества аппарата Совета безопасности РФ и Координационного министерства по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия.
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27.02.2018
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