Патрушев в рамках визита в Таиланд и Индонезию обсудит вопросы безопасности



Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник и среду в рамках визита в Таиланд и Индонезию обсудит вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Отмечается, что во вторник Патрушев проведет в столице Таиланда Бангкоке российско-таиландские консультации по вопросам безопасности.

По данным пресс-службы, в среду секретарь СБ РФ в Джакарте проведет ряд встреч в рамках сотрудничества аппарата Совета безопасности РФ и Координационного министерства по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия.