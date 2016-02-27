Заседание Коллегии Министерства обороны России, в том числе по вопросам РЭБ

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 26 февраля 2018 года в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

(с) Министерство обороны России

<...>

Переходя к повестке дня, Сергей Шойгу предложил начать работу с обсуждения вопроса, касающегося развития учебно-материальной базы Вооружённых Сил.

Министр обороны отметил, что за пять лет в войсках построено и оборудовано свыше 11тыс. учебных объектов.

Применение типовых решений позволило вдвое сократить сроки ввода в эксплуатацию и снизить финансовые затраты.

Наиболее эффективно развивается инфраструктура военных городков, оснащаются полигоны и специальные объекты для проведения Армейских международных игр и учебно-боевых мероприятий.

Только в 2017 году обустроено 77 полигонов. В сравнении с 2013 годом оснащённость войск современным учебным оборудованием увеличилась в 2,5 раза.

В парке "Патриот" создан уникальный многофункциональный огневой центр, на базе которого в июне прошлого года прошёл первый чемпионат мира по практической стрельбе с участием команд из 41 государства.

Министр обороны подчеркнул, что "в связи с усложнением решаемых задач ежегодно возрастают требования к профессиональным навыкам личного состава".

Сергей Шойгу пояснил, что, исходя из этого, с опорой на сирийский опыт, в систему боевой подготовки внедрили новые мишени.

Это позволяет имитировать реальную тактическую обстановку, а также использовать тепловизионные прицелы и комплексы современного оружия.

Новые мишени успешно применялись и в ходе ночного динамического показа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

"Благодаря совершенствованию учебно-матери­альной базы интенсивность боевой подготовки повысилась на 15 процентов. Одновременно увеличилась и нагрузка на учебные объекты. В среднем она составляет 98 процентов", - отметил Министр обороны.

Он также сообщил, что "для сокращения времени подготовки объектов к практическим занятиям, а также оснащения дополнительных районов учений в текущем году на полигоны будет поставлено более 3,5 тыс. единиц радиоуправляемого оборудования".

"В целях развития технических средств обучения ведётся более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по созданию лазерных имитаторов стрельбы и поражения", - добавил руководитель Минобороны.

На заседании были рассмотрены предложения по дальнейшему совершенствованию учебно-матери­альной базы.

Следующий вопрос повестки дня был связан с ходом выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В частности, Министр обороны предложил обсудить, как реализуется План деятельности войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил.

Сергей Шойгу отметил, что "на текущий момент создана сбалансированная структура войск РЭБ, выстроена современная система вооружения, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты во всех звеньях управления".

За последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 комплексов нового поколения, в результате чего доля современной техники достигла 67 процентов.

Создано 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника, увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза.

Данные средства разработаны с учётом перспектив развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

С поставкой новой техники повысилась интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016-2017 годах было проведено более 220 тактико-специальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных.

Наиболее масштабными мероприятиями являются специальные и исследовательские учения.

В одном из самых крупных - "Электрон-2016" - приняло участие более 30 соединений и воинских частей РЭБ вооружённых сил России и Белоруссии. Было привлечено более 460 образцов вооружения, военной и специальной техники.

В связи с этим Министр обороны указал на тот факт, что подобные по масштабу мероприятия проводились только во времена СССР ("Электрон-75" и "Дозор-86").

Помимо этого, в прошлом году отрабатывались задачи железнодорожной переброски сил и средств РЭБ более чем на 2000 километров, а также комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиацион­ных ударов условного противника.

"Результаты учения нашли отражение в новых уставных документах войск РЭБ. Также в них учтён опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии", - отметил Сергей Шойгу.

Говоря о дальнейших шагах в данной области, Министр обороны сообщил о планах укомплектовать войска РЭБ к 2021 году личным составом на 95 процентов, а уровень оснащённости современной техникой довести до 70 процентов.

Участники заседания обсудили предложения по повышению эффективности использования и дальнейшему совершенствованию войск РЭБ.

Завершить работу Коллегии Министр обороны предложил рассмотрением планов капитального строительства на этот год.

Сергей Шойгу отметил, что "в последние годы темпы обновления военной инфраструктуры значительно возросли, в то же время удалось существенно сократить сроки строительства и затраты на него".

По мнению Министра обороны, "этому способствовали строгая синхронизация мероприятий, внедрение новых технологий строительства, переход на единые стандарты и типовые проекты".

Всего за последние пять лет построено 10480 зданий и сооружений.

Основные усилия сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, арсеналов комплексного хранения.

Также большое внимание уделяется улучшению учебно-материальной базы военных образовательных и медицинских учреждений.

География строительства объектов Министерства обороны обширна - от Калининграда до Курильских островов и от южных военных баз до Арктики.

С 2013 года в условиях Крайнего Севера возведено 545 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. м.

"Такое масштабное строительство в арктических широтах не осуществляла ни одна страна мира", - заявил Министр обороны.

На сегодняшний день одновременно строится свыше 3,5 тыс. зданий и сооружений. Объём основных фондов, вводимых на один рубль вложенных инвестиций, по сравнению с 2012 годом увеличился в пять раз.

"В текущем году на цели капстроительства мы предусмотрели 117,6 млрд рублей, из которых 93,9 млрд рублей - на возведение специальных и военных объектов, в том числе для размещения нового вооружения и военной техники", - сообщил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу особо подчеркнул тот факт, что "благодаря поддержке Верховного Главнокомандующего впервые мероприятия капитального строительства включены в Государственную программу вооружения, утверждённую в декабре 2017 года".

На заседании был рассмотрен проект Перечня объектов капитального строительства на текущий год, который включает более 3600 зданий и сооружений.

В работе Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.