Боевой челнок, «Белый лебедь» и стальной гигант: как уникальные военные проекты изменили мир



Космический корабль "Буран".

Источник: Игорь Курашов/ РГ Космический корабль "Буран".Источник: Игорь Курашов/ РГ

Крупнейшие военные и космические проекты, созданные советскими учеными, неоднократно остужали горячие головы. Аналоги большинства уникальных подводных лодок, самолетов и кораблей зарубежным государствам не удалось создать и по сей день.

Дом для баллистических ракет

Подводные лодки проекта 941 «Акула» – без преувеличения монументальные сооружения. Техника, которая сегодня воспринимается как реликт холодной войны, на протяжении десятилетий позволяла Советскому Союзу обеспечивать ядерный паритет с вероятным противником при обмене ядерными ударами.

Подобных проектов не то что в истории СССР, в истории человечества больше не существовало ни до, ни после: боевая служба тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения сопровождалась рискованными походами и дежурством под толщей льда в арктических широтах и в целом была довольно опасным мероприятием.

АПЛ проекта 941, прозванные на западе Typhoon, поражали воображение одним только внешним видом. Стальная махина высотой с девятиэтажный дом, напичканная современным оборудованием, благодаря стараниям ученых и инженеров из ЦКБ «Рубин» превратилась в самый настоящий дом для экипажа и баллистических ракет.

Российская подводная лодка проекта 941. Архивное фото. Источник: © Фото : Bellona Foundation

Высокая степень автоматизации подводного крейсера, тысячи систем и подсистем потребовали от Военно-Морского Флота пересмотреть подход к обучению личного состава. Для будущих матросов и офицеров-подводников, которым предстояло служить на «Акулах», сформировали специальный учебный центр.

Для тех, кто служил на этих субмаринах, был создан невероятный по меркам остальных АПЛ комфорт. Размеры субмарины позволили разместить не только оборудованную комнату отдыха, солярий и сауну, но и самый настоящий плавательный бассейн – такой роскоши остальные советские, да и зарубежные подводники были лишены.

Вооружен «океанский монстр» был под стать «горячей эпохе»: 20 БРПЛ Р-39, способных за полный залп с борта корабля стереть с лица земли десяток мегаполисов, а так же 22 торпеды для отражения атаки подводных лодок противника.

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Историки и эксперты отмечают, что во многом благодаря кораблям этого типа, последний представитель которых ТК-208 «Дмитрий Донской» остается в составе флота и по сей день, удалось не только сохранить баланс в ядерных вооружениях, но и «поселить» в сознании противника мысль о том, что при нападении на СССР от агрессора останется только пыль.

Боевой космический челнок

Рукотворный шедевр, созданный в НПО «Молния» и в цехах Тушинского машиностроительного завода, хоть и строился в ответ на американскую программу Space Shuttle, но при внешней схожести представлял собой абсолютно другой космический корабль.

Главное заблуждение относительно кораблей этого типа связано с их научным использованием. Эксперты, а также историки космонавтики отмечают, что ни в США, ни в Советском Союзе такие корабли не создавались и не могли создаваться для исследовательских миссий и орбитальной логистики.

«В разработку таких систем вкладывались чудовищные деньги. И оправдать научными программами такое было нельзя: "снимать" спутники с орбиты и доставлять их на Землю – вот для чего в действительности создавались такие машины», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Андрей Лысиков.

Несмотря на то что советский корабль создавался в качестве ответных мер на американскую программу, отечественные специалисты решили не следовать по пути полного копирования американского корабля.

В результате научно-исследовательских работ и просчета параметров американских кораблей было решено сделать отечественный многоразовый корабль чуть больше, мощнее и вместительнее – это позволяло оперировать грузами больших габаритов и массой прямо на орбите, не затрачивая драгоценное время не демонтаж вспомогательного оборудования.

Программа «Энергия-Буран» родилась слишком поздно, чтобы жить: новое политическое руководство СССР в конце 1980-х годов взяло курс на сближение с Соединенными Штатами, и о полноценном боевом применении корабля перестали заявлять на совещаниях в профильных комитетах.

Ан-225 «Мрия» и «Буран». Источник: Кадр youtube

Однако плюсов в освоении уникальных технологий было существенно больше: целые отрасли советской промышленности сделали то, что до момента начала работ по программе «Энергия-Буран» считалось невозможным.

Сотни уникальных технологий – от сервоприводов и манипуляторов до уникальной теплоизоляции построенной практически с нуля сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» и первых советских сверхпроизводительных компьютеров – были внедрены в проект.

Вне всякого сомнения, «Энергия-Буран» – уникальный проект, реализованный советской наукой и промышленностью в короткие сроки.

Ракетный «стратег»

Одним из самых удачных «технических сдерживающих факторов» оказался сверхзвуковой ракетоносец Ту-160, совершивший первый полет в 1981 году. Самый быстрый сверхзвуковой серийный бомбардировщик не только установил несколько десятков мировых рекордов как по дальности полета, так и по скорости, но и позволил качественно обновить силы ядерного сдерживания, повысив их мобильность.

О потенциале боевых машин этого типа можно судить исходя из судьбы близких по характеру выполняемых задач самолетов зарубежного производства: американский бомбардировщик-носитель высокоточного оружия B-1B в ближайшее время начнут выводить из состава ВВС.

Ту-160, напротив, получил «вторую жизнь»: машины этого типа были модернизированы для применения высокоточных крылатых ракет Х-101 с дальностью в несколько тысяч километров.

Модернизация всех самолетов Ту-160 позволит «держать на прицеле» вероятного противника практически в любой точке мира: с учетом дальности полета бомбардировщика, средств дозаправки в воздухе и возможностей авиационного ракетного вооружения модернизированный «Белый лебедь» сможет наносить удары по объектам противника в любой точке мира.

Стратегический ракетоносец Ту-160. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Удачная конструкция планера и надежные двигатели позволят модернизированным самолетам прослужить в исправном состоянии еще несколько лет вплоть до появления перспективного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

Важность вклада самолетов Ту-160 в обеспечение безопасности и сдерживания вероятного противника заключается еще и в том, что Минобороны России создало все условия для восстановления производственной цепочки самолетов этого типа.

Главная сложность при производстве Ту-160 заключается в формировании корпуса машины: вакуумный отжиг и электронно-лучевую сварку конструкций из титана во всем мире долгое считали утерянной технологией. Однако новые машины, сборкой которых займутся специалисты Казанского авиационного завода, сохранят все уникальные технологии.

Новые Ту-160М получат не только обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование, но и силовую установку – Самарский двигателестроительный завод «Кузнецов» практически завершил испытания двигателя НК-32-02. Эти двигатели с повышенным ресурсом повысят топливную эффективность самолетов и увеличат надежность машины в целом.

Дмитрий Юров