Преемник Ан-2 может иметь военное значение



Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017.

Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017.Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – Российская корпорация "Ростех" начинает производство легких самолетов ТВС-2ДТС (TVS-2DTS) на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), входящем в холдинг "Российские вертолеты", сообщает defenseworld.net (23 февраля).

ТВС-2ДТС это легкий многоцелевой самолет с полностью композитной структурой планера, оснащен системой авионики, обеспечивающей эксплуатацию днем и ночью. Самолет не требует подготовленной ВПП для взлета или посадки, крейсерская скорость достигает 350 км/ч, грузоподъемность 3,5 тонны, максимальная дальность полета 4500 км.

Самолет будет использоваться для региональных пассажирских перевозок, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке России, где для их эксплуатации будет создана новая авиакомпания. Соглашение о местных авиакомпаниях было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, представителями Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), а также холдинговой компании "Российские вертолеты".

Согласно подписанному документу, к 2019 году на У-УАЗе будут построены новые линии для производства самолетов ТВС-2ДТС. В период с 2021 по 2025 год завод будет способен поставить не менее 200 самолетов этого типа для оснащения региональной авиации.

Самолеты ТВС-2ДТС заменят парк устаревших Ан-2, построенных в СССР и за рубежом, которые по-прежнему широко используются региональными авиакомпаниями. Самолет был впервые продемонстрирован на авиасалоне МАКС в 2017 году.

Будущие варианты самолета для военных целей могут использоваться для разведки и легких ударных функций.