F-15. С новым крылом в новую жизнь



Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA.

Источник: twitter.com/MbKS15 Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA.Источник: twitter.com/MbKS15

"Военный Паритет", 26 февр. 2018 – Катарский заказ на истребители F-15 Advanced Eagle предусматривает структурную модернизацию крыла, которая может быть предложена в качестве варианта продления срока службы истребителей F-15C ВВС США и других стран мира, сообщает flightglobal.com 23 февраля.

В конце декабря правительство Катара подписало контракт с компанией Boeing на сумму 6,2 млрд долл США на поставку 36 истребителей F-15QA (Qatari Advanced), сборка самолетов проводится на заводе в Сент-Луисе (контракт продлил работу линии до конца 2022 года).

F-15QA получил ряд новых технологий, включая усовершенствованную систему авионики с широкоформатным дисплеем, говорит вице-президент Boeing по программам F-15 Стив Паркер. В интервью FlightGlobal 22 февраля Паркер также подтвердил, что F-15QA также будет поставляться с измененным крылом, которое укрепляет внутреннюю структуру без изменения аэродинамики. Он добавил, что усиление крыла стало возможным благодаря использованию новейших технологий производства, разработанных компанией за последние несколько лет.

Отмечается, что Boeing видит возможность замены крыльев на существующих F-15C, если ВВС США решат сохранить на вооружении эти самолеты еще на срок более 20 лет. Модернизированный истребитель оснащается пилонами типа Amber, которые позволяют самолету нести сразу 22 ракеты воздушного боя, силовая установка два ТРДДФ GE Aviation F110-GE-129.

Более того, компания планирует выиграть новые заказы на F-15. Катар заказал 36 истребителей, но Конгресс США уже одобрил запрос еще на 36 машин. F-15 также предлагается ВВС Германии для замены парка истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado.