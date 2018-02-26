РФ предлагает создать международную комиссию под эгидой ООН для оценки ситуации в Ракке
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Бойцы Демократических сил Сирии в Ракке.
Источник: © Sputnik / Hikmet Durgun
Глава Минобороны России Сергей Шойгу добавил, что гуманитарная пауза вводится в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно
ТАСС, 26 февраля. Россия предлагает создать международную комиссию под эгидой ООН для оценки ситуации в Ракке. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны РФ.
Минобороны также предлагает организовать в районе Эт-Танфа и Рукбана гуманитарные коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей.
Глава Минобороны добавил, что гуманитарная пауза вводится по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно, для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор.
"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени", - сказал министр.
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26.02.2018
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