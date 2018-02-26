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РФ предлагает создать международную комиссию под эгидой ООН для оценки ситуации в Ракке

27.02.2018 ТАСС 68 0
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Бойцы Демократических сил Сирии в Ракке
Бойцы Демократических сил Сирии в Ракке.
Источник: © Sputnik / Hikmet Durgun

Глава Минобороны России Сергей Шойгу добавил, что гуманитарная пауза вводится в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно

ТАСС, 26 февраля. Россия предлагает создать международную комиссию под эгидой ООН для оценки ситуации в Ракке. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны РФ.

Минобороны также предлагает организовать в районе Эт-Танфа и Рукбана гуманитарные коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей.

Глава Минобороны добавил, что гуманитарная пауза вводится по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно, для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени", - сказал министр.
26.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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