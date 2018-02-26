Сторожевой корабль "Сметливый" отразил воздушную атаку условного противника на Черном море
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС
Выход "Сметливого" в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота
ТАСС, 26 февраля. Экипаж сторожевого корабля "Сметливый" в ходе учений на Черном море обнаружил и поразил артиллерийским огнем воздушные мишени. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"По условиям учений, самолеты условного противника, в роли которых выступили самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха. Экипаж провел обнаружение и захват целей, выдачу целеуказаний и уничтожение воздушных мишеней, в качестве которых использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, сброшенные с самолетов", - сказал офицер.
По его словам, в рамках выхода в Черное море также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем при ведении боевых действий. "Экипаж проведет комплекс различных корабельных учений, отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде", - уточнил Трухачев.
Выход "Сметливого" в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.
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26.02.2018
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