Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сторожевой корабль "Сметливый" отразил воздушную атаку условного противника на Черном море

27.02.2018 ТАСС 83 0
0
Понравилась новость?
 0
Сметливый
Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Выход "Сметливого" в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота

ТАСС, 26 февраля. Экипаж сторожевого корабля "Сметливый" в ходе учений на Черном море обнаружил и поразил артиллерийским огнем воздушные мишени. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"По условиям учений, самолеты условного противника, в роли которых выступили самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха. Экипаж провел обнаружение и захват целей, выдачу целеуказаний и уничтожение воздушных мишеней, в качестве которых использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, сброшенные с самолетов", - сказал офицер.

По его словам, в рамках выхода в Черное море также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем при ведении боевых действий. "Экипаж проведет комплекс различных корабельных учений, отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде", - уточнил Трухачев.

Выход "Сметливого" в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 01:55
  • 6
Су-57 проходит проверку сирийским небом
  • 27.02 01:43
  • 1
Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс
  • 27.02 01:24
  • 1
Северный флот получил два катера типа БК-16
  • 26.02 23:00
  • 6339
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 22:57
  • 49
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 22:53
  • 4
Шоковая терапия для Запада
  • 26.02 22:12
  • 70
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 26.02 21:30
  • 2
"Статус-6": что говорит Россия о своей ядерной торпеде на 100 мегатонн
  • 26.02 20:26
  • 7
Индия намерена отказаться от проведения тендера на однодвигательные истребители и начать MMRCA-2
  • 26.02 20:15
  • 1
Перспективный российский скоростной вертолет может получить беспилотную версию
  • 26.02 19:48
  • 2
Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
  • 26.02 19:38
  • 1
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле "Протона" и "Ангары"
  • 26.02 19:31
  • 6
Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук
  • 26.02 19:24
  • 1
Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей
  • 26.02 19:13
  • 65
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
другие обсуждаемые темы