Сторожевой корабль "Сметливый" отразил воздушную атаку условного противника на Черном море



Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Выход "Сметливого" в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота

ТАСС, 26 февраля. Экипаж сторожевого корабля "Сметливый" в ходе учений на Черном море обнаружил и поразил артиллерийским огнем воздушные мишени. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"По условиям учений, самолеты условного противника, в роли которых выступили самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха. Экипаж провел обнаружение и захват целей, выдачу целеуказаний и уничтожение воздушных мишеней, в качестве которых использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, сброшенные с самолетов", - сказал офицер.

По его словам, в рамках выхода в Черное море также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем при ведении боевых действий. "Экипаж проведет комплекс различных корабельных учений, отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде", - уточнил Трухачев.

Выход "Сметливого" в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.