Песков сообщил о подписании госпрограммы вооружений



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новая государственная программа вооружений подписана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она была подписана фактически еще до наступления нового года", - сказал Песков журналистам.

Он не стал озвучивать детали госпрограммы, в том числе срок ее действия. "Это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что нынешний год станет первым годом реализации в РФ новой государственной программы вооружений на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.