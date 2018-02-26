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Песков сообщил о подписании госпрограммы вооружений

27.02.2018 РИА Новости 87 0
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новая государственная программа вооружений подписана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она была подписана фактически еще до наступления нового года", - сказал Песков журналистам.

Он не стал озвучивать детали госпрограммы, в том числе срок ее действия. "Это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что нынешний год станет первым годом реализации в РФ новой государственной программы вооружений на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.
26.02.2018
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Россия

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