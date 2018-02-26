Отправка в Сирию четырех Су-57 может говорить об успешном завершении первого этапа госиспытаний этих машин
|
|
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин
ЦАМТО, 26 февраля. Отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57 может говорить об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин.
Об этом в интервью "РИА Новости", заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее СМИ сообщили о переброске на российскую базу в Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57, теперь там находятся четыре самолета этой модели. В минувший четверг СМИ, опираясь на данные из социальных сетей, сообщили о приземлении в Хмеймиме первых двух Су-57. Официального подтверждения этой информации пока нет.
"Сам факт направления четырех Су-57 в Сирию свидетельствует об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин и уверенности разработчика – компании "Сухой", а также Минобороны РФ, в том, что даже вдали от российской территории есть все основания рассчитывать на не менее успешную опытно-боевую эксплуатацию российского истребителя пятого поколения в условиях реальной войны", – сказал И.Коротченко.
По его словам, целей переброски Су-57 в Хмеймим может быть несколько – отработка в реальных боевых условиях новых видов управляемого ракетного и бомбового вооружения, предназначенного для внутрифюзеляжной подвески, тестирование бортового радиолокационного комплекса и подтверждение его тактико-технических характеристик, включая заданную дальность обнаружения по реальным целям. Таковыми являются действующие в регионе истребители западной коалиции и, в первую очередь, F-22 ВВС США и F-35, которые поступили на вооружение ВВС Израиля.
Еще одной причиной направления Су-57 в Сирию является приобретение опыта эксплуатации в условиях Ближнего Востока нового истребителя", – сказал И.Коротченко.
|
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.02.2018 "Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
16.02.2018 Школа для истребителя
02.03.2017 Эмираты мечтают о российских истребителях
31.08.2016 Путинский «Стелс» — это «Сухой» Т-50 (Mako, Израиль)
24.08.2015 Т-50 – российский прорыв в будущее
25.03.2015 Российская военная авиация – мощная, но увядающая сила ("Reuters", США)
24.02.2015 «Основная цель — завоевание превосходства в воздухе»