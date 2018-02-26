Отправка в Сирию четырех Су-57 может говорить об успешном завершении первого этапа госиспытаний этих машин



Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 26 февраля. Отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57 может говорить об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин.

Об этом в интервью "РИА Новости", заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее СМИ сообщили о переброске на российскую базу в Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57, теперь там находятся четыре самолета этой модели. В минувший четверг СМИ, опираясь на данные из социальных сетей, сообщили о приземлении в Хмеймиме первых двух Су-57. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Сам факт направления четырех Су-57 в Сирию свидетельствует об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин и уверенности разработчика – компании "Сухой", а также Минобороны РФ, в том, что даже вдали от российской территории есть все основания рассчитывать на не менее успешную опытно-боевую эксплуатацию российского истребителя пятого поколения в условиях реальной войны", – сказал И.Коротченко.

По его словам, целей переброски Су-57 в Хмеймим может быть несколько – отработка в реальных боевых условиях новых видов управляемого ракетного и бомбового вооружения, предназначенного для внутрифюзеляжной подвески, тестирование бортового радиолокационного комплекса и подтверждение его тактико-технических характеристик, включая заданную дальность обнаружения по реальным целям. Таковыми являются действующие в регионе истребители западной коалиции и, в первую очередь, F-22 ВВС США и F-35, которые поступили на вооружение ВВС Израиля.

Еще одной причиной направления Су-57 в Сирию является приобретение опыта эксплуатации в условиях Ближнего Востока нового истребителя", – сказал И.Коротченко.