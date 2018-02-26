Дмитрий Рогозин: около 300 комплектующих, импортировавшихся из НАТО, ЕС и Украины для ОПК РФ, были замещены с 2014 года
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
ЦАМТО, 26 февраля. Около 300 комплектующих из НАТО, ЕС и Украины, импортировавшихся для производства ВиВТ оборонным комплексом России, были замещены с 2014 года, заявил в интервью газете "Коммерсант" вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.
"Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС – образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше – около 200. В 2017 году ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих не было, все эти комплектующие были заменены разработанными российскими аналогами", – отметил Д.Рогозин в интервью "Коммерсанту".
При этом Д.Рогозин подчеркнул, "что Украина, к примеру, поставляла нам продукцию советского образца, а нам нужно было сделать новые и более качественные изделия, но подходящие под системы уже разработанных моделей. Вот Украина заявила, что не будет поставлять двигатели Д-436 для самолета Ан-148, ну и что дальше? Мы не собираемся воссоздавать двигатель, созданный в СССР в середине 80-х годов прошлого века".
Как отмечет "РИА Новости", масштабная программа импортозамещения стартовала в ОПК РФ в 2014 году после введения санкций Запада и разрыва отношений с украинской "оборонкой". Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что госкорпорация планирует завершить мероприятия по импортозамещению украинской продукции в 2018 году, а продукции из стран НАТО и Евросоюза – к 2020 году.
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26.02.2018
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