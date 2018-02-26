В Ломоносове начата практическая подготовка акванавтов для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ
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Поступление в учебные заведения ВУНЦ ВМФ. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ВМФ России
ЦАМТО, 26 февраля. Главное командование ВМФ России приступило к практической подготовке акванавтов для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ в Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ в Ломоносове.
Занятия и тренировки ведутся в рамках плана подготовки к погружению водолазов-спасателей на глубину свыше 400 м с борта новейшего спасательного судна "Игорь Белоусов", которое запланировано на летне-осенний период.
"В тренировках задействованы гидрорекомпрессионный комплекс и гидробариметрический комплекс, позволяющие производить подготовку акванавтов для погружений на глубину 500 м", – сообщил начальник экспериментально-научной исследовательской базы НИИ капитан 1 ранга Михаил Краморенко.
При этом речь идет не только об освоении техники. Ведется работа практического освоения в морских условиях технологии водолазных работ методом длительного пребывания, подтверждения и проверки разработанных методик на практике. В рамках возобновления школы подготовки акванавтов предстоит также решить вопросы поддержания физической натренированности водолазов, медицинского, продовольственного и других видов обеспечения службы.
По словам заместителя начальника института капитана 1 ранга Сергея Авдеева, речь идет о возрождении отечественной школы подготовки акванавтов для службы поисковых и аварийно спасательных работ ВМФ России. "Стартом для выполнения этой задачи стал успешный спуск водолазов с борта спасательного судна ВМФ "Игорь Белоусов" на глубину 317 м методом длительного пребывания под водой. В настоящее время активный процесс подготовки акванавтов-спасателей контролирует лично главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев", – пояснил С.Авдеев.
Спуск водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ со спасательного судна "Игорь Белоусов" был осуществлен осенью 2017 года. Руководил им главный водолазный инспектор службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Евгений Удалов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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26.02.2018
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