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На СФ противодиверсионный катер назвали именем погибшего в Сирии командира бригады морской пехоты Валерия Федянина

27.02.2018 ЦАМТО 80 0
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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

ЦАМТО, 26 февраля. В Североморске 24 февраля состоялась торжественная церемония присвоения имени противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, он был назван в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "с начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награжден за выполнение задач в Сирии".

Полковник Валерий Федянин родился 12 мая 1971 года в городе Кувандык Оренбургской области. На военную службу поступил в 1988 году. В 1992 году окончил Ташкентское общевойсковое командное училище и был направлен командиром взвода в морскую пехоту Тихоокеанского флота, где прошел путь до заместителя командира бригады.

На Северном флоте Валерий Федянин служил с 2014 года. С формированием отдельной арктической мотострелковой бригады был назначен заместителем командира соединения. В мае 2016 года стал командиром отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота с присвоением воинского звания "полковник".

22 сентября 2017 года при выполнении гуманитарной миссии комбриг Федянин получил тяжелые ранения в сирийской провинции Хама, от которых через несколько дней скончался в госпитале.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

В тот же день в Североморске были торжественно подняты Военно-морские флаги на двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 "Раптор". Эти катера обладают высокими мореходными качествами и способны обеспечить выполнение широкого спектра задач – от противодействия диверсионно-террористическим силам и средствам до вывода специальных групп в заданные районы и поисково-спасательного обеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.02.2018
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Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
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21980 Грачонок
Арктика
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