США предупредили Ирак о последствиях покупки ЗРС С-400 у России



ЗРС С-400 "Триумф".

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС ЗРС С-400 "Триумф".Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 26 февраля. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможную сделку между Ираком и РФ по С-400, предупредила Багдад возможных последствиях в связи с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), передает "РИА Новости".

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил "РИА Новости", что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов, в свою очередь, сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРС С-400.

Как заявила Х.Науэрт, США говорят со странами по всему миру, включая Ирак о CAATSA, "о возможной ответной реакции" на закупку российского оружия. "Мы дали ясно понять многим странам, с кем мы работали. Я не знаю, является ли эта сделка, о которой вы говорите, уже подписанной или нет", – добавила представитель госдепа.

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что документ станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией – попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.