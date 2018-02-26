В День защитника Отечества в Татарстане заложен 11-й малый ракетный корабль проекта 21631



Малый ракетный корабль "Серпухов", проект 21631.

Источник: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев Малый ракетный корабль "Серпухов", проект 21631.Источник: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

ЦАМТО, 26 февраля. В День защитника Отечества для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (Республика Татарстан) заложен 11-й малый ракетный корабль проекта 21631.

Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом ему присвоено наименование "Наро-Фоминск", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В церемонии приняли участие представители Главного командования ВМФ, правительства Татарстана, администрации Зеленодольска и Наро-Фоминска, руководство холдинга "Ак Барс", судостроители и ветераны ВМФ.

Со словами приветствия к корабелам обратился начальник управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа кораблей и морского вооружения капитан 1 ранга Павел Печковский.

По его словам, "серия МРК проекта 21631 состоит из 12 кораблей. Изюминкой корабля данного проекта является то, что при своем малом водоизмещении он оснащен комплексом "Калибр" – это крылатые ракеты большой дальности, которые показали свою высокую эффективность в ходе операции в Сирии".

В завершении официальной части торжественного мероприятия высоким гостям было предоставлено почетное право установить памятную закладную доску нового корабля.

Основным достоинством кораблей проекта 21631 является то, что при малом водоизмещении они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Ударное вооружение позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье.

Полное водоизмещение корабля составляет более 900 т, длина (наибольшая) – более 70 м, ширина (наибольшая) – 11 м, высота борта на миделе – более 6 м, скорость – 25 узлов, дальность плавания – свыше 1400 миль, экипаж – 52 человека. Основное назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" ведется с 2010 года. На сегодняшний день государственному заказчику сданы пять кораблей проекта: головной корабль "Град Свияжск" – сдан в 2013 году, "Углич" – сдан в 2013 году, "Великий Устюг" – сдан в 2014 году, все три корабля входят в состав Каспийской флотилии, "Зеленый Дол" и "Серпухов" сданы в 2015 году и входят в состав Балтийского флота.

На сегодняшний день на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще пяти кораблей – "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон" и "Град".

"В ближайшее время ВМФ планирует принять в свой состав от зеленодольских судостроителей шестой и седьмой серийные малые ракетные корабли проекта 21631. Все они оснащены высокоточным оружием и станут достойным пополнением надводной составляющей Военно-морского флота", – заявил в преддверии церемонии закладки главком ВМФ адмирал Владимир Королев.