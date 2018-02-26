SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов
|
|
Ракета Falcon 9.
Источник: © EPA/NASA
В компании пообещали сообщить точную дату нового запуска после завершения всех проверок
НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Об этом компания объявила в субботу в своем Twitter.
"Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя", - говорится в сообщении. Как отметили в SpaceX, как только проверки будут завершены, компания объявит новую дату запуска.
Старт Falcon 9 с испанским спутником должен был состояться с базы ВВС США близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье в 00:35 по времени восточного побережья США (08:35 мск).
Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL для испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.
Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся в минувший четверг. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету.
В ходе запуска компания попыталась осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя - головного обтекателя. SpaceX рассчитывала, что его получится поймать в установленную на небольшое судно сеть. Операция, однако, не была успешной, обтекатель не попал в сеть и упал в воду. Стоимость указанного элемента составляет около 6 млн долларов, и его повторное использование может помочь снизить стоимость запусков.
|
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2018 ULA планирует запустить новую тяжелую ракету в 2020 году
27.02.2018 Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска
26.02.2018 Российский ученый предложил лететь к Марсу на паровозе
26.02.2018 SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет
26.02.2018 SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с испанским спутником
26.02.2018 SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту трех спутников
26.02.2018 Бразилия ведет переговоры со SpaceX по поводу использования космодрома Алкантара
26.02.2018 WSJ: у SpaceX нет шансов в срок создать сеть спутников для доступа к дешевому интернету