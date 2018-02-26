Боевые корабли ТОФ на учениях в заливе Петра Великого уничтожили морскую мину



Малый противолодочный корабль МПК-221 «Приморский комсомолец» в Владивостоке.

Источник: slujil.com Малый противолодочный корабль МПК-221 «Приморский комсомолец» в Владивостоке.Источник: slujil.com

Теперь экипаж проведет учения по противодействию средствам воздушного нападения противника

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях в Приморье в понедельник ликвидировали условный пожар и тренировались уничтожать плавающую морскую мину. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня малый ракетный корабль "Метель" и малый противолодочный корабль "МПК-221" Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого приступили к отработке элементов второй курсовой задачи (К-2). Корабли, каждый в своем полигоне боевой подготовки, провели учения по уклонению от плавающей морской мины и отработали практические навыки по ее уничтожению", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, экипажи кораблей боролись с условным пожаром и совершенствовали действия корабельных аварийных партий при поступлении забортной воды. Теперь экипажам предстоит провести учения по противодействию средствам воздушного нападения противника, практиковаться в организации охраны и обороны кораблей на незащищенном рейде и провести тренировки по спасению на море.