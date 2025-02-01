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США: Ликвидирована радиоэлектронная уязвимость новых ракет класса "воздух-поверхность"

26.02.2018 Военное обозрение 75 0
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AGM-114 Hellfire
Подвеска УР AGM-114 Hellfire.
Источник: military.com

Менеджмент американской компании Lockheed Martin комментирует сообщения о работе над устранением ранее выявленных недоработок при создании ракеты класса "воздух-поверхность". Речь идёт о ракете, которая призвана в конечном итоге заменить стоящую на вооружении другую ракету – AGM-114 Hellfire. Новой ракетой проекта JAGM ("воздух-поверхность" с принципом – "осуществил пуск и забыл") в первую очередь планируется оснащать американские вертолёты семейства Bell, а также AH-64 Apache.

При испытания новой ракеты был выявлен ряд технических проблем у боеприпаса. Одной из главных проблем оказалась возможность перехвата управления ракетой в полёте в результате радиоэлектронного вмешательства. В ходе тестирования была выявлена уязвимость, позволявшая уводить ракеты от обнаруженной цели или наводить на другую цель.

Кроме того, проблемы были выявлены и в самой системе управления ракетой. В ходе тестовых пусков ракет с вертолёта AH-64E Apache были выявлены проблемы с точностью поражения целей. Причина заключалась в том, что система управления ракетой определяла скорость движения цели с внушительной погрешностью.

Теперь специалисты Lockheed Martin утверждают, что после осуществлённых доработок новейшая американская ракета избавлена от основных технических и программных проблем. Отмечается, что уже в ближайшие месяцы она будет поставлена на вооружение американской армии.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
AH-64
JAGM
Компании
Lockheed-Martin

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