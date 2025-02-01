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Honda в 2017 году вышла на первое место в мире по объему продаж самолетов бизнес-класса

26.02.2018 ТАСС 57 0
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Hondajet_F3
Самолет HondaJet F3. Источник: motorsportsnewswire.wordpress.com.

Японский автомобильный концерн Honda Motor в 2017 году вышел на первое место в мире по объему продаж своих небольших самолетов HondaJet  бизнес-класса. Как официально объявила в четверг компания, клиентам были переданы 43 такие машины. Это наивысший показатель в минувшем году в категории подобных самолетов.

HondaJet - семиместный реактивный самолет, над созданием которого компания работала с 1997 года. Его цена - $4,9 млн. Самолет, как отмечает в четверг информационное агентство Кyodo, рассчитан на корпоративное руководство и состоятельных частных лиц.

В Honda Motor утверждают, что эта машина обладает лучшими в мире показателями соотношения скорости и расхода горючего среди существующих аналогов. Миниатюрный самолет с двумя реактивными двигателями, расположенными на стойках над крыльями, способен лететь со скоростью более 770 км/ч и на высоте свыше 13 километров.

HondaJet производят на территории США. Такое решение было обусловлено расчетом японского автоконцерна на то, что именно в Соединенных Штатах новинка будет пользоваться наибольшей популярностью. Такие надежды оправдались - наибольшее число покупателей самолета оказалось в США, а также в странах Евросоюза.

НondaJet стал первым в Японии самолетом, который был полностью разработан частной компанией без поддержки со стороны государства. Его первые летные испытания состоялись летом 2014 года в американском штате Северная Каролина, где базируется подразделение компании Honda Aircraft.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Япония
Проекты
Евросоюз

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