Минобороны: все основное оборудование кораблей ВМФ РФ переведено на российские образцы



ВМС РФ.

Источник: © Виталий Невар/ТАСС ВМС РФ.Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Отмечается, что ситуация с импортозамещением в кораблях ВМФ "кардинально изменилась в прошлом году"

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Основное оборудование кораблей Военно-морского флота РФ полностью переведено на отечественные образцы. Об этом в пятницу заявил журналистам начальник управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский во время закладки малого ракетного корабля на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане.

"В прошлом году ситуация (с импортозамещением в кораблях ВМФ РФ) кардинально изменилась, по всем видам основного оборудования - это отечественные образцы. Самое сложное - это электронная компонентная база", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Печковский добавил, что в настоящее время принята государственная программа вооружения, где ВМФ уделено особое место. "В первую очередь это развитие военного кораблестроения в части создания кораблей дальней морской зоны и поддержания имеющегося в составе ВМФ", - подчеркнул он.