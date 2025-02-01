Минобороны: все основное оборудование кораблей ВМФ РФ переведено на российские образцы
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ВМС РФ.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Отмечается, что ситуация с импортозамещением в кораблях ВМФ "кардинально изменилась в прошлом году"
КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Основное оборудование кораблей Военно-морского флота РФ полностью переведено на отечественные образцы. Об этом в пятницу заявил журналистам начальник управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский во время закладки малого ракетного корабля на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане.
"В прошлом году ситуация (с импортозамещением в кораблях ВМФ РФ) кардинально изменилась, по всем видам основного оборудования - это отечественные образцы. Самое сложное - это электронная компонентная база", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Печковский добавил, что в настоящее время принята государственная программа вооружения, где ВМФ уделено особое место. "В первую очередь это развитие военного кораблестроения в части создания кораблей дальней морской зоны и поддержания имеющегося в составе ВМФ", - подчеркнул он.
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23.02.2018
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