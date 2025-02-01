Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны: все основное оборудование кораблей ВМФ РФ переведено на российские образцы

26.02.2018 ТАСС 60 0
0
Понравилась новость?
 0
ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Отмечается, что ситуация с импортозамещением в кораблях ВМФ "кардинально изменилась в прошлом году"

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Основное оборудование кораблей Военно-морского флота РФ полностью переведено на отечественные образцы. Об этом в пятницу заявил журналистам начальник управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский во время закладки малого ракетного корабля на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане.

"В прошлом году ситуация (с импортозамещением в кораблях ВМФ РФ) кардинально изменилась, по всем видам основного оборудования - это отечественные образцы. Самое сложное - это электронная компонентная база", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Печковский добавил, что в настоящее время принята государственная программа вооружения, где ВМФ уделено особое место. "В первую очередь это развитие военного кораблестроения в части создания кораблей дальней морской зоны и поддержания имеющегося в составе ВМФ", - подчеркнул он.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:50
  • 1
Израильская армия получит новый легкий гранатомет
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
другие обсуждаемые темы