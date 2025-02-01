Лавров о визите в Белград: не помню такого доброго приема, как в Сербии
|
|
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич возложили венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда. 22 февраля 2018.
Источник: © AP Photo / Marko Drobnjakovic
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не помнит такого эмоционального и доброго приема, каким он был в Сербии, и отметил, что ему понравился слоеный пирог, который ему подали на завтрак.
Двухдневный визит Лаврова в Белград был приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии.
"Ивица (Дачич, глава МИД Сербии - ред.) и все сербское руководство сделали невозможное, потому что я такого эмоционального, официального во всех смыслах, доброго, братского приема не помню. Считаю, что мы отметили 180 лет наших дипломатических отношений самым лучшим образом", - сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.
На вопрос о том, действительно ли ему понравился слоеный пирог, министр ответил, что ему "все понравилось".
|
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.02.2018 Зюганов назвал преимущества российского оружия перед американским
26.02.2018 Россия расширяет мировое сотрудничество в ОПК, заявил Шаманов
22.02.2018 Главы МИД России и Сербии отметили потенциал партнерства двух стран
21.02.2018 Россия и Пакистан продолжат совместные контртеррористические учения
21.02.2018 Главы МИД России и Алжира условились продвигать военно-техническое сотрудничество
20.02.2018 Николай Никифоров принял участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
20.02.2018 Россия готова к равноправному партнерству с ЕС и США, заявил Лавров
20.02.2018 Лавров назвал главную тему переговоров в ходе визита в Сербию