Саперы Балтфлота обезвредили десять снарядов времен войны



Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Мельников Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные инженеры Балтийского флота (БФ) за сутки обезвредили десять снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Калининградской области, сообщил в четверг журналистам представитель БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"За истекшие сутки военнослужащие инженерных подразделений БФ обезвредили десять снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Калининградской области", - сказал Мартов.

По его словам, группами разминирования были обезврежены шесть 100-миллиметровых артиллерийских снарядов, найденных на территории Зеленоградского и Правдинского городских округов, и четыре 76-милиметровых артснаряда, обнаруженных в Балтийском муниципальном районе и Багратионовске.

"Все боеприпасы вывезены на общевойсковой полигон БФ для уничтожения", - отметил представитель Балтфлота.

По информации Мартова, операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция Красной армии, проводятся группами разминирования БФ практически ежедневно.

"Подавляющее большинство опасных находок обнаруживается в местах ведения активных боевых действий, а также при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей", - пояснил он.