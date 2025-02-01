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Саперы Балтфлота обезвредили десять снарядов времен войны

26.02.2018 РИА Новости 72 0
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Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото
Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные инженеры Балтийского флота (БФ) за сутки обезвредили десять снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Калининградской области, сообщил в четверг журналистам представитель БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"За истекшие сутки военнослужащие инженерных подразделений БФ обезвредили десять снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Калининградской области", - сказал Мартов.

По его словам, группами разминирования были обезврежены шесть 100-миллиметровых артиллерийских снарядов, найденных на территории Зеленоградского и Правдинского городских округов, и четыре 76-милиметровых артснаряда, обнаруженных в Балтийском муниципальном районе и Багратионовске.

"Все боеприпасы вывезены на общевойсковой полигон БФ для уничтожения", - отметил представитель Балтфлота.

По информации Мартова, операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция Красной армии, проводятся группами разминирования БФ практически ежедневно.

"Подавляющее большинство опасных находок обнаруживается в местах ведения активных боевых действий, а также при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей", - пояснил он.
23.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
БФ

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