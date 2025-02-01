Беларусь ремонтирует российские Ту-134УБЛ



Учебно-боевой самолет Ту-134УБЛ ВМФ России.

Источник: militaryparitet.com Учебно-боевой самолет Ту-134УБЛ ВМФ России.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 февр. 2018 - Белорусский "Минский завод гражданской авиации № 407" принимает участие в программе капитального ремонта учебно-боевых самолетов Ту-134УБЛ ВМФ России.

В российских социальных сетях были выпущены снимки Ту-134УБ (также известных как Ту-134А-4) (РФ-12037) ВМФ России на ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" в Минске, Беларусь.

Ту-134УБ – учебно-боевой самолет, разработанный КБ Туполева в 70-80-е годы на базе авиалайнера Ту-134Б и используется для подготовки пилотов и штурманов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3. Ту-134УБЛ были изготовлены на Харьковском авиационном заводе в Украине, в общей сложности было выпущено 90 машин. Этот вариант имеет конусообразную носовую часть для размещения бомбардировочной РЛС, что удлинило самолет почти на 5 м – до 41,92 м. На Ту-134УБЛ имеются бомбардировочные прицелы для 12 курсантов, самолет оснащается учебными бомбами.

Минский завод гражданской авиации № 407 имеет более чем 45-летний опыт работы, в настоящее время компания ремонтирует самолеты Ту-134, Як-40, Як-42 и Як-52, а также западные самолеты производства Boeing, Airbus и CRJ.

УБС Ту-134УБЛ (Ту-134А-4). Источник: militaryparitet.com