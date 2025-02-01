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Беларусь ремонтирует российские Ту-134УБЛ

26.02.2018 Военный паритет 50 0
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УБС Ту-134УБЛ
Учебно-боевой самолет Ту-134УБЛ ВМФ России.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 22 февр. 2018 - Белорусский "Минский завод гражданской авиации № 407" принимает участие в программе капитального ремонта учебно-боевых самолетов Ту-134УБЛ ВМФ России.

В российских социальных сетях были выпущены снимки Ту-134УБ (также известных как Ту-134А-4) (РФ-12037) ВМФ России на ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" в Минске, Беларусь.

Ту-134УБ – учебно-боевой самолет, разработанный КБ Туполева в 70-80-е годы на базе авиалайнера Ту-134Б и используется для подготовки пилотов и штурманов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3. Ту-134УБЛ были изготовлены на Харьковском авиационном заводе в Украине, в общей сложности было выпущено 90 машин. Этот вариант имеет конусообразную носовую часть для размещения бомбардировочной РЛС, что удлинило самолет почти на 5 м – до 41,92 м. На Ту-134УБЛ имеются бомбардировочные прицелы для 12 курсантов, самолет оснащается учебными бомбами.

Минский завод гражданской авиации № 407 имеет более чем 45-летний опыт работы, в настоящее время компания ремонтирует самолеты Ту-134, Як-40, Як-42 и Як-52, а также западные самолеты производства Boeing, Airbus и CRJ.


УБС Ту-134УБЛ (Ту-134А-4).
Источник: militaryparitet.com

УБС Ту-134УБЛ (Ту-134А-4).
Источник: militaryparitet.com
22.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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Белоруссия
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Украина
Продукция
Ту-134
Ту-160
Ту-22М
Як-40
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