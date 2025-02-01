В Анапе появится инновационный технополис Минобороны



Технополис.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Технополис.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Анапе создадут военный инновационный технополис, следует из проекта президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности Российской Федерации".

Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возлагается на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.