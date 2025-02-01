В Анапе появится инновационный технополис Минобороны
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Технополис.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Анапе создадут военный инновационный технополис, следует из проекта президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Технополис создается "в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности Российской Федерации".
Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возлагается на президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.
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22.02.2018
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