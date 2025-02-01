Чемезов: опытный прототип скоростного боевого вертолета совершит первый полет в 2019 году
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Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271"), 18.05.2017.
Источник: Вениамин Игнатьвич / russianplanes.net ( ссылка )
Скорость летательного аппарата, по словам главы Ростеха, будет превышать 400 км/ч
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого "Вертолетами России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в интересах Минобороны РФ, совершит первый полет в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"В следующем году мы продолжим опытно-конструкторские работы. Наработки у нас есть достаточно большие. Первые летные испытания экспериментального вертолета могут пройти в течение 2019 года или ближе к его концу ", - сказал Чемезов.
Он уточнил, что скорость нового вертолета будет превышать 400 км/ч.
Как сообщалось ранее, входящий в холдинг "Вертолеты России" московский вертолетный завод имени Миля ведет работы по созданию перспективного боевого вертолета для Минобороны. Ряд технологических решений в рамках этого проекта уже опробован на серийных моделях. По данным холдинга, для этого вертолета специалисты МВЗ разработали революционную конструкцию лопасти несущего винта.
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22.02.2018
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