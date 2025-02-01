Минобороны получит первую партию серийных электромотоциклов весной этого года



Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 150 км

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Заказ есть, весной будут поставки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.