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Минобороны получит первую партию серийных электромотоциклов весной этого года

26.02.2018 ТАСС 36 0
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Демонстрация первых образцов электромотоциклов Иж
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 150 км

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Заказ есть, весной будут поставки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX

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