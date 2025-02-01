Минобороны получит первую партию серийных электромотоциклов весной этого года
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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 150 км
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первая серийная партия электромотоциклов производства концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет поставлена уже этой весной. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Заказ есть, весной будут поставки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщил летом 2017 года в интервью ТАСС гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, Минобороны проводило тестирование электромотоциклов. Позже эти мотоциклы в полицейском варианте были показаны на военно-техническом форуме "Армия-2017", который проводится под эгидой военного ведомства в Подмосковной Кубинке.
Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.
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22.02.2018
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