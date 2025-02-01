Российским офицерам выдали телефоны стоимостью 115 тысяч рублей, пишут СМИ



Военнослужащие во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Высокопоставленные офицеры Минобороны, допущенные к документам с высшей категорией секретности, стали получать отечественные мобильные телефоны стоимостью 115 тысяч рублей с высоким уровнем защиты, которые позволяют использовать через гражданские сотовые сети зашифрованные военные линии. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

По данным издания, телефоны М-663С "Атлас", изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", выдали офицерам командного звена общевойсковых армий и бригад в конце 2017 года.

М-633С созданы из российских комплектующих на основе коммерческой модели GSM-телефона "SMP-Атлас/2". Они имеют металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой и оснащены цветным дисплеем и MP3-плеером. Мобильник должен функционировать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов и сохранять работоспособность после погружения в воду на глубину до одного метра.

Телефоны имеют криптографическую защиту речевой информации и специальный блок, шифрующий сигнал (данная защита не распространяется на sms-сообщения). М-633С, как пишут "Известия", работают с SIM-картами "Мегафона", при этом в случае активации режима пропажи в телефоне стираются ключи шифрования.

По данным издания, тираж аппаратов ограничен ста экземплярами в год, каждый собирается штучно, и его приходится ждать около четырех месяцев. Суммарный лимит средств на переговоры по таким телефонам составляет 24 миллиона рублей в год, он распределен по четырем военным округам. При этом обладатели аппаратов могут пользоваться ими не только в пункте постоянной дислокации, но и в ходе учений и командировок.